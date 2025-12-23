Az éllovas Hapoel Tel-Aviv Münchenben tíz ponttal legyőzte a Bayernt a férfi kosárlabda Euroligában

Nemzeti Sportrádió

2025.12.23. 23:24
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 18. fordulójában a Hapoel Tel-Aviv megerősítette vezető helyét, miután Münchenben tíz ponttal legyőzte a Bayernt. A címvédő Fenerbahce egyetlen ponttal bizonyult jobbnak otthon a Barcelona ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Milan (olasz) 99–92 ((31–30, 25–29, 16–22, 27–21)
Fenerbahce (török)–Barcelona (spanyol) 72–71 (17–13, 18–20, 18–19, 19–19)
Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög) 85–92 (28–19, 22–21, 14–23, 21–29)
Bayern München (német)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 72–82 (14–21, 18–23, 14–20, 26–18)
Valencia (spanyol)–Baskonia (spanyol) 91–81 (27–19, 31–28, 18–18, 15–16)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Anadolu Efes (török) 102–92 (28–18, 23–28, 28–12, 23–34)
Paris Basketball (francia)–Crvena zvezda (szerb) 103–99 (24–23, 17–18, 17–21, 22–18, 12–12, 11–7) – kétszeri hosszabbítás után

A tabellához kattintson ide!

 

