Bundesliga: Manuel Baum marad az Augsburg vezetőedzője – hivatalos

2025.12.23. 21:49
Manuel Baum (Fotó: Getty Images)
Címkék
Augsburg Manuel Baum német foci
Az idény végéig meghosszabbították az ideiglenesen megbízott Manuel Baum vezetőedző szerződését a német labdarúgó-bajnokságban a bennmaradásért harcoló Augsburgnál.

Sandro Wagner távozását követően a klubnál fejlesztési és innovációs igazgatóként dolgozó Baum kapott megbízatást a naptári év végéig, ám mivel vele három mérkőzésen négy pontot szerzett a gárda, a vezetőség meghagyta a vezetőedzői poszton. A tervek szerint a szakember a nyártól újra az igazgatói munkakörét látja el.

„Miután Manuel december elején átvette a csapatot, nagyon jó munkát végzett. Erre szeretnénk együtt építeni 2026-ban” – mondta Michael Ströll, az Augsburg ügyvezető igazgatója.

Baum korábban – még 2016 decemberétől 2019 áprilisáig – volt az Augsburg vezetőedzője.

A 14 pontos együttes jelenleg 15. a tabellán, a 16., osztályozós helyen a St. Pauli áll 12 ponttal, míg a két kieső pozíciót a 11 pontos Heidenheim és a nyolcpontos Mainz foglalja el.

 

