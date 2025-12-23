Hood fantasztikus meccsen búcsúztatta a hatodik kiemelt Noppertet a darts-vb-n

Hood nagyon bekezdett a hatodik kiemelt Noppert ellen, és a jóval esélyesebbnek tartott holland egy darabig nem is tudott mit kezdeni az angollal. Hood lendületből megnyerte az első két szettet, majd a harmadikban meccsnyila is volt 2–1-es vezetésnél, ám nem találta el a bullt. Noppert megragadta az utolsó esélyét, és szépített, majd behúzta a játszmát is. Óriási csata volt, és közben kifejezetten magas színvonalon dobtak, mindketten száz körüli körátlaggal.

A döntő szettben 1–1 után Noppert elvette Hood kezdését, és teljesen veszített helyzetből hirtelen nyerőben találta magát. A győzelemért hoznia kellett a saját kezdését. 128-ról meccsnyila is volt, de elhibázta, majd Hood kulcshelyzetben megoldotta a 25-öt, így 2–2 lett az állás. Mivel döntő szett volt, kettős leges különbséggel kellett nyerni. 3–2-es vezetése után a hatodik legben Hood 71-es kiszállónál elrontotta a meccsnyilat, majd Noppert hatalmasat mentett, kiszállt 157-ről!

DANNY NOPPERT THAT IS PHENOMENAL!



This match is just silly...



Justin Hood misses a second match dart, and Danny Noppert somehow takes out a skin-saving 157 🤯



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/KA0Mq78FhT — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Ezután megint Hood került előnybe (4–3), majd a nyolcadik játékban 134-es kiszálló végén elrontotta a D16-ot és egyben a harmadik meccsnyilát is – Noppert meg nem hibázott (4–4). A kilencedik legben Hood 156-ról (!) kiszállt…

Justin Hood has hit a 156.



Admin is giving up trying to explain this match, just watch it.



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/EVfS9Djdpr — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

…így a hollandnak megint hoznia kellett a saját kezdését, és 127-es elképesztő kiszállóval meg is tette!

🚨 TIEBREAK LEG! TIEBREAK LEG! 🚨



NOPPERT HITS A 127. THIS GAME IS RIDICULOUS. SUDDEN BREAK TIME.



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/Fu2IFOh64p — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Így a szabályok szerint jöhetett a mindent eldöntő utolsó leg, amit Hood kezdhetett. Az angol ment le előbb kiszállóra, 124-re, de nem sikerült megoldania, Noppert 164-ről fogyasztott 66-ra. Hoodnak 78 pontról kellett kiszállnia. Egy nyila maradt D20-ra, de végül bedobta a negyedik meccsnyilát! Ezzel a hatodik kiemelt is kiesett. Elképesztő csata volt, Noppert 102.27-es, Hood 103.01-es körátlagon zárt, és ketten együtt 19-szer dobtak 180-at. Noppert 46.7 százalékkal (14/30), Hood 42.9 százalékkal (15/35) kiszállózott…

HOOD WINS AN ALLY PALLY CLASSIC!



Phenomenal. Just phenomenal.



Justin Hood wins the sudden death leg to defeat sixth seed Danny Noppert, with both players averaging over 102 in a ridiculous match 👏



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/U4N6Lt5kpY — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Gary Anderson elveszítette az első szettet Connor Scutt ellen, ám utána a kétszeres világbajnok megrázta magát, és három leget sorozatban behúzva megnyerte az öszecsapást. Anderson 55 évesen is képes volt 105.41-es átlagra, vagyis továbbra is komolyan számolni kell vele.

ANDERSON FLIES THROUGH 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Gary Anderson delivers the second-best performance of the tournament so far, seeing off Connor Scutt 3-1 with an average of 105.41!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/SHnXLJlfNw — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

Danny Noppert (holland, 6., 102.27)–Justin Hood (angol, 103.01) 2:3 (2–3, 1–3, 3–2, 3–1, 5–6)

Gary Anderson (skót, 14., 105.41)–Connor Scutt (angol, 97.84) 3:1 (1–3, 3–1, 3–1, 3–2)

Később

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Délutáni meccsek

Jonny Tata (új-zélandi, 86.51)–Ryan Meikle (angol, 85.54) 2:3 (3–1, 3–2, 2–3, 1–3, 1–3)

Daryl Gurney (északír, 22., 93.51)–Callan Rydz (angol, 96.59) 2:3 (1–3, 3–0, 3–1, 0–3, 3–5)

Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.91)–Scott Williams (angol, 92.69) 3:2 (3–2, 3–2, 1–3, 0–3, 3–0)

Peter Wright (skót, 30., 79.20)–Arno Merk (német, 92.17) 0:3 (0–3, 1–3, 0–3)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi) 3:0

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci) 3:2

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland) 0:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri) 3:0

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német) 0:3

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai) 3:0

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland) 0:3

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol) 2:3

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai) 3:0

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót) 3:1

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett) 1:3

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német) 0:3

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol) 3:2

