Nemzeti Sportrádió

Korosztályos válogatott középpályást szerezne meg a ZTE FC – NS-infó

B. L.B. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.23. 17:29
null
Címkék
ZTE FC NB II NB I Vörös Barna Zalaegerszeg Mezőkövesd
A ZTE FC a 17 éves Vörös Barna megszerzését fontolgatja: a középpályás az idényben kilenc NB II-es mérkőzésen lépett pályára, és ő lett az első 2008-as születésű játékos, aki gólt szerzett a Merkantil Bank Ligában.

Ígéretes fiatalt szúrt ki magának a ZTE FC. Lapunk információja szerint az NB I-ben 7. helyen álló klub a múlt héten felvette a kapcsolatot a Mezőkövesddel, hogy Vörös Barna megszerzéséről egyeztessen. A 17 éves középpályás az idényben kilencszer lépett pályára az NB II-ben, októberben a Budafok elleni mérkőzést az ő találatával nyerte meg csapata 1–0-ra – ezzel ő lett az első 2008-as születésű labdarúgó, aki gólt szerzett a Merkantil Bank Ligában.

A Tápiószentmártonról induló, U18-as válogatott fiatal édesapja, a korábbi NB I-es labdarúgó, Vörös Péter által alapított Kincsem Lovaspark SE-ben nevelkedett, mellette futsalozott, majd 2025 telén a horvát élvonalbeli NK Istrához szerződött. Mezőkövesden felfigyeltek a tehetségére, július óta a csapattal készült, az elhúzódó papírmunka miatt szeptemberig kellett várnia a bemutatkozásra – amióta nincs akadálya a szerepeltetésének, Csertői Aurél vezetőedzőtől minden mérkőzésen játéklehetőséget kapott, átlagosan egy órát töltött a pályán.

A Cube adatelemző rendszere által labdaszerző vagy box to box középpályásként aposztrofált labdarúgó leginkább bal oldali szélsőként vagy a középpálya tengelyében kapott szerepet. A mutatók szerint fiatal kora ellenére a legjobbak közé tartozik a posztján, minden szegmenst figyelembe véve a pozíciójában szereplők 86 százalékánál jobb teljesítményt nyújtott: cselezés, lövésmennyiség, védekezési intenzitás, labdaszerzés, szerelés és tizenhatoson belüli jelenlét vonatkozásában is kiemelkedett NB II-es szinten. 

Szerződtetésével a ZTE FC a magyarszabálynak megfelelő labdarúgóval erősítene, igaz, az előírásnak megfelelő játékosból most sem szenved hiányt: Bodnár Gergő (1135 perc az idényben), Papp Csongor (624) és Klausz Milán (183) is 2005-ben született. 

 

ZTE FC NB II NB I Vörös Barna Zalaegerszeg Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

A DVSC kapusa szerint Jordanovnak szerencséje volt a félpályás gólnál

Labdarúgó NB I
1 órája

Révész Attila nagy valószínűséggel tavasszal is marad a Kisvárda vezetőedzője

Labdarúgó NB I
3 órája

A Nyíregyháza január 2-án kezdi a felkészülést, majd Törökországba utazik

Labdarúgó NB I
4 órája

NB I: Jordanov csodagólja, Tóth Barna lelkiereje, Klausz „nagy mentése”

Labdarúgó NB I
4 órája

Vitális Milán: A lehető legjobb helyen vagyok az ETO-nál

Labdarúgó NB I
7 órája

ETO-, Kisvárda- és Paks-játékosok viszik a prímet a 18. forduló válogatottjában

Labdarúgó NB I
10 órája

A dédapák asztalánál – Csillag Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
18 órája

Bernd Storck és Joan Carrillo korábbi segítője a Kozármisleny vezetőedzője lett

Labdarúgó NB II
22 órája
Ezek is érdekelhetik