Történelmi mérföldkő: Magyarország felnőtt vadvízi világkupaversenyt rendez 2026-ban

2025.12.16. 16:51
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a hivatalos honlapján bejelentette, hogy a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) hivatalos levélben tájékoztatta a magyar szervezetet arról, hogy Dunaremete vadvízi világkupaversenyt rendezhet az idén elkészült dunaremetei pályán.


„A vadvízi szakág – angolosabb nevén wildwater – jövő évi menetrendjéről a nemzetközi szövetség hivatalos levélben adott részletes tájékoztatást. Ebben az áll, hogy Pozsony és az olaszországi Mezzana mellett, Dunaremete is világkupa-állomás házigazdája lesz. Az ICF a pontos dátumokat is ismertette, e szerint a dunaremetei világkupa lesz az első a sorban, június 5–7. között” – írta közleményében az MKKSZ.

Magyarország 2026-ban négy nemzetközi versenynek ad otthont. A vadvízi világkupa mellett gyorsasági szakágban szintén lesz egy világkupa (május 8-10., Szeged), de az ifjúsági, U23 Európa-bajnokság (július 23-26., Szeged), valamint az egyetemi világbajnokság (augusztus 17-20., Sukoró) is hazánkban rendezik.

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

 

