Kopasz Bálint csapathajókban is kipróbálta magát az edzőtáborban
A győriek versenyzője idén harmadszor lett aranyérmes a királyszámban, K–1 1000 méteren, majd a milánói világbajnokság után másfél hónapos pihenőre vonult.
„A világbajnokság felemelő volt, kemény riválisok ellenében sikerült megszereznem az aranyat. A szezon végén elégedett, de nagyon fáradt voltam már, így örültem a pihenőidőnek. Körülbelül másfél hónapot hagytam ki, de szokásom szerint ezeket a heteket is aktívan töltöttem el – mesélte a magyar szövetség honlapjának Kopasz Bálint. – A családommal elmentem egy tiroli túrázásra, nagyon élveztem ezt a hatnapos kikapcsolódást, aztán hazai környezetben, Algyőn bringáztam, ha kedvem volt, futottam is, és a napi mozgás mellett egy-egy eseménynek, meghívásnak is eleget tettem. Példának okáért két napot én is eltöltöttem a győri maratoni-világbajnokságon, ami óriási élmény volt számomra. És nagyon örültem annak, hogy a magyar kajakosok és kenusok ilyen kimagaslóan szerepeltek.”
A klasszis sportoló elárulta, általában egy-másfél hónap kell neki ahhoz, hogy újra kiéhezzen az edzésekre és ismét belevesse magát a munkába.
„Októberben napi két edzéssel kezdtünk, általában 15-20 kilométereket eveztem a Tiszán, de volt olyan nap, amikor délelőtt ezt egyben letudtam, délután pedig kondiztam vagy futni mentem. Körülbelül egy hónap volt a ráhangolódás, majd november elején saját költségen elutaztam a törökországi Belekbe edzőtáborozni. Itthon már beköszöntött a hűvösebb idő, de még jó minőségben akartam vízen lenni annak érdekében, hogy a sevillai válogatott edzőtáborba, ahol a csapathajós edzéseken volt a fókusz, jó erőállapotban, jó formában érkezzek” – mondta.
Spanyolországban többen is betegséggel bajlódtak a táborban, Kopasz Bálintot sem kerülte ez el, de mégis úgy érzi, hasznosan töltötték a napokat, párosban és négyesben is voltak jó edzéseik. Azzal kapcsolatban, hogy a tavaszi válogatón kivel indul majd párosban, még nem tudott konkrétummal szolgálni.
„Biztos embert még nem tudok mondani, nyilván erről a tavaszi felkészülés és a formák döntenek majd. De sokat mond, hogy jól mentem Opavszky Márkkal, Csizmadia Kolossal és természetesen Nádas Bencével is, akivel már eredményes múltunk is van. Négyesben pedig a kapitány először próbálta ki azt a négyest, amelyben Tótka Sándor, Nádas Bence, Kurucz Levente és jómagam is helyet kaptam. Úgy érzem, egészen jól működtünk együtt a fiúkkal” – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy K–1 1000 méteren hogyan tudja ilyen hosszú ideje uralni a mezőnyt, a 28 éves kajakos a következőt válaszolta: „Hát, ez legyen hadititok. De annyit elárulok, hogy Körömi Ádámnak köszönhetően a gyógytorna terén tudok olyan újításokkal élni, amelyeknek köszönhetően az erő leadása szempontjából hatékonyabb húzásokat tudok kivitelezni. És természetesen az állóképességi munkában is a maximumot nyújtom majd, hogy meglegyen a kellő izomtömegem az eredményességhez.”
Kopasz Bálint azt mondta, úgy érzi, elégedett lehet az idei teljesítményével, szinte minden az elképzelései szerint alakult, csak – egy kéthetes betegség miatt – az Európa-bajnokságon nem tudott úgy teljesíteni, ahogyan szeretett volna.
„Az év vége nekem nem a visszatekintésről, hanem a családi pillanatokról szól. Örülök, hogy ilyenkor együtt vagyunk, nyugalomban, boldogságban, szeretetben. És ilyenkor bármit lehet enni, hiszen olyan mennyiségű állóképességi munkát végzek a mindennapokban, hogy elhízni nem fogok. Vagyis már várom a kacsacombot, a tört krumplit és a párolt lila káposztát, a délutáni szunyókálásokat és filmnézést. Jó lesz ez a pár nap pihenő” – mondta.