Kopasz Bálint csapathajókban is kipróbálta magát az edzőtáborban

A győriek versenyzője idén harmadszor lett aranyérmes a királyszámban, K–1 1000 méteren, majd a milánói világbajnokság után másfél hónapos pihenőre vonult.

„A világbajnokság felemelő volt, kemény riválisok ellenében sikerült megszereznem az aranyat. A szezon végén elégedett, de nagyon fáradt voltam már, így örültem a pihenőidőnek. Körülbelül másfél hónapot hagytam ki, de szokásom szerint ezeket a heteket is aktívan töltöttem el – mesélte a magyar szövetség honlapjának Kopasz Bálint. – A családommal elmentem egy tiroli túrázásra, nagyon élveztem ezt a hatnapos kikapcsolódást, aztán hazai környezetben, Algyőn bringáztam, ha kedvem volt, futottam is, és a napi mozgás mellett egy-egy eseménynek, meghívásnak is eleget tettem. Példának okáért két napot én is eltöltöttem a győri maratoni-világbajnokságon, ami óriási élmény volt számomra. És nagyon örültem annak, hogy a magyar kajakosok és kenusok ilyen kimagaslóan szerepeltek.”

A klasszis sportoló elárulta, általában egy-másfél hónap kell neki ahhoz, hogy újra kiéhezzen az edzésekre és ismét belevesse magát a munkába.

„Októberben napi két edzéssel kezdtünk, általában 15-20 kilométereket eveztem a Tiszán, de volt olyan nap, amikor délelőtt ezt egyben letudtam, délután pedig kondiztam vagy futni mentem. Körülbelül egy hónap volt a ráhangolódás, majd november elején saját költségen elutaztam a törökországi Belekbe edzőtáborozni. Itthon már beköszöntött a hűvösebb idő, de még jó minőségben akartam vízen lenni annak érdekében, hogy a sevillai válogatott edzőtáborba, ahol a csapathajós edzéseken volt a fókusz, jó erőállapotban, jó formában érkezzek” – mondta.

Spanyolországban többen is betegséggel bajlódtak a táborban, Kopasz Bálintot sem kerülte ez el, de mégis úgy érzi, hasznosan töltötték a napokat, párosban és négyesben is voltak jó edzéseik. Azzal kapcsolatban, hogy a tavaszi válogatón kivel indul majd párosban, még nem tudott konkrétummal szolgálni.

„Biztos embert még nem tudok mondani, nyilván erről a tavaszi felkészülés és a formák döntenek majd. De sokat mond, hogy jól mentem Opavszky Márkkal, Csizmadia Kolossal és természetesen Nádas Bencével is, akivel már eredményes múltunk is van. Négyesben pedig a kapitány először próbálta ki azt a négyest, amelyben Tótka Sándor, Nádas Bence, Kurucz Levente és jómagam is helyet kaptam. Úgy érzem, egészen jól működtünk együtt a fiúkkal” – fogalmazott.