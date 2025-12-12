Csikós Zsóka: Remélem, jövőre is visz majd az a motiváció és erő, ami az idén is vitt

Több oldalt kapott a Sport 2025 évkönyvben Csikós Zsóka. Nem véletlenül, hiszen a Magyar Kajak-kenu Szövetség a gyorsasági szakágban az év női kajakosának választotta meg a nemzetközi élmezőnybe három Eb-arannyal, vb-címmel és -bronzéremmel berobbanó sportolót. Csikós Zsóka abban bízik, 2026-ban is hasonló sikerekben lesz rész, mint az idén.

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Az év legjobbjai

Gyorsasági

edző: Hüvös Viktor

női kenu: Csorba Zsófia

férfi kenu: Kollár Kristóf, Juhász István

női kajak: Csikós Zsóka

férfi kajak: Kopasz Bálint Paraszakág

edző: Gombos Dániel

női sportoló: Varga Katalin

férfi sportoló: Kiss Péter Pál Utánpótlás

edző: Boldizsár Gáspár

női kenu: Paragi Petra Laura

férfi kenu: Marenec-Dózsa Zsomor

női kajak: Holló Hanna Havadi

férfi kajak: Mircse Zoltán Iván Maratoni

edző: Gannoruwa Levente

női kenu: Bragato Giada

férfi kenu: Pluzsik Mihály

női kajak: Kiszli Vanda

férfi kajak: Sellyei Csanád SUP

edző: Szabó Gábor

női sportoló: Kocsis Csillag

férfi sportoló: Szabó Zénó Különdíj

férfi K–2 500 m: Kurucz Levente, Nádas Bence