A Falco 20 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

2025.12.23. 19:09
Szombathelyi győzelem született a forduló rangadóján (Fotó: MTI/Katona Tibor)
A Falco-Vulcano Energia KC nyerte a 10. fordulóból elhalasztott rangadót az Alba Fehérvár ellen, ezzel lett vége az alapszakasz első felének.

Nem tudjuk, hol jár most a szombathelyi klubnál az idény eddigi részének elemzése, a teljesítmény kivesézése, az biztos, hogy a csapat szenteste előtt egy nappal erős üzenetet küldött, hiszen húsz ponttal verte hazai pályán a forduló előtt harmadik helyezett Alba Fehérvárt.

Valamit megéreztek a vasi drukkerek, mert a meccs előtt tényleg özönlöttek az Aréna Savariába, sokan úgy lehettek vele, elég volt a vásárlásból, vagy éppen a gyakran előforduló, karácsony előtti otthoni vitákból, és meg akarták nézni a 10. fordulóból rangadót.

Apropó, 10. forduló…

A meccs eredeti időpontjában Marchelus Avery még az Egis Körmend játékosa volt, sőt, a 8. fordulóban 16 pontot szerzett az Alba ellen a piros-feketék színeiben, tevékenyen hozzájárulva ahhoz, hogy a fehérváriaknál a spanyol Lluis Riera Martí repüljön, és érkezzen az előző idényben Szolnokkal bajnokságot nyerő Oliver Vidin a kispadra, akivel az előző négy meccsét megnyerték a Fejér vármegyeiek. Avery a múlt héten szerződött Körmendről a Falcóba és pályára léphetett, információink szerint azért, mert az összecsapást a szombathelyiek nemzetközi kötelezettsége miatt halasztották.

És ha már Avery a pályán volt, bizonyított is. Rögtön a második percben egy triplával köszönt be, majd megmutatta, hogy atletikus, gyors, agresszívan támadja a gyűrűt, és távolról is jól céloz. Az amerikai magasbedobó végül 21 pontnál, közte három triplánál állt meg, egyik kulcsszereplője volt a Falco húszpontos győzelmének.

A szombathelyiek talán az első negyed második felében szenvedtek egy kicsit, akkor látszott, hogy Vidin mester milyen védekezést vár el az Albától, de mivel a vendégeknél Filipovics Stefan sérülés miatt hiányzott, Omenaka Godwin pedig a 11. percre összeszedte harmadik személyi hibáját, és a 24.-ben pedig ki is pontozódott, borult a rotáció, változott a szerkezett, és nem volt hatékony a vendégcsapat.

A Falco viszont végig energikus, kemény játékot mutatott be, Avery mellett Perl Zoltán megint hozta magát, Váradi Benedek gyilkos triplákat engedett el, de a szombathelyieknél a csapatjáték dominált, így a második félidőben egyszer sem kellett igazán megijedniük.

A sárga-feketék másodikként várják az alapszakasz második felét, az Alba egymás elleni eredményének köszönhetően a negyedik, ez pedig a Magyar Kupa negyeddöntőinek sorsolásánál nem lehet mindegy, hiszen az első nyolcból bárki bárkit kaphat, és a tabellán előrébb álló lesz a pályaválasztó az egymeccses párharcban.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ALBA FEHÉRVÁR 93–73 (22–22, 28–19, 20–19, 23–13)
Szombathely, 3010 néző. V: Cziffra, Györffy, Major. 
FALCO: VÁRADI 12/12, Tanoh Dez 8, Whelan 9/3, AVERY 21/9, BELO 10. Csere: PERL 20/3, Jovanovics, BOGNÁR 10/6, Keller, Novakovics 3, Verasztó, Herger. Edző: Milos Konakov
FEHÉRVÁR: Pongó 13/9, VOJVODA 16, BIGELOW 18/12, Stuckman 9/6, Omenaka 2. Csere: Philmore 8, Joseph 5/3, Németh Á., Osztoics 2, Takács Martin. Edző: Oliver Vidin
Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 4. p.: 11–11. 8. p.: 17–20. 12. p.: 30–22. 16. p.: 36–32. 17. p.: 44–34. 20. p.: 50–41. 24. p.: 59–49. 26. p.: 66–53. 30. p.: 70–60. 34. p.: 80–67. 37. p.: 86–69.
Kipontozódott: Omenaka (24. p.)
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, jó energiákkal léptünk pályára, nagyon örülök a győzelemnek, és a mutatott játéknak is. Végig nagy iramot diktáltunk, ennek a negyedik negyedben lett meg az eredménye, amikor már frissebben mozogtunk ellenfelünknél, és nagyobb előnyt építettünk ki. Rangadóhoz méltó szurkolást, támogatást kaptunk a nézőktől, remélem, hogy ezzel a győzelemmel szép karácsonyi ajándékkal kedveskedtünk nekik.
Oliver Vidin: – A jobb csapat nyert, de hozzá kell tennem, hogy mi ezúttal csak a tudásunk talán ötven százalékát mutattuk meg.  A gólpasszok száma nagyjából hasonló, mégis húsz ponttal elvert minket a Falco, azért, mert nagyon gyengén mentünk bele a párharcokba, nagyon puhán oldottuk meg az egy-egy elleni szituációkat. Ráadásul mivel Omeneka korán kipontozódott, voltak problémáink a rotációval, kényszermegoldásokkal próbálkoztunk. Tanulnunk kell ebből a meccsből.

VÉLEMÉNY

Nagyon vártam ezt a meccset, végre bemutatkozhattam a hazai közönség előtt. Ráadásul sokat hallottam az aréna hangulatáról, amire kíváncsi voltam. Éppen ezért nagy élmény volt nekem a mérkőzés. A stáb azt kérte tőlem, játsszak nyugodtan, mutassam meg, hogy mit tudok, igyekeztem hasznos tagja lenni a csapatnak. És alaposan fel is készültünk az Albából.

 

Marchelus AVERY, a Falco magasbedobója

Nem kezdtük jól a meccset, hiányzott a játékunkból a kellő agresszivitás. Míg a Falco végig jó ritmusban játszott, agresszívan védekezett. Ellenfelünk többször meglépett, többször is fel kellett zárkóznunk, ami sok energiát emésztett fel.
 

Godwin OMENAKA, az Alba centere

 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok131211218–10030.96225
  2. Szombathely131031170–10290.88523
  3. Kaposvár13851179–11500.80821
  4. Fehérvár13851190–11540.80821
  5. Honvéd13761058–10310.76920
  6. Debrecen13761048–10960.76920
  7. Paks13761164–11310.76920
  8. Sopron13761055–10490.76920
  9. Körmend13761183–11850.76920
10. Zalaegerszeg13581116–11610.69218
11. Kecskemét13491009–10940.65417
12. Oroszlány133101068–11540.61516
13. Pécs133101051–11210.61516
14. Szeged13310959–11100.61516

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

