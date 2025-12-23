A Falco 20 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

Nem tudjuk, hol jár most a szombathelyi klubnál az idény eddigi részének elemzése, a teljesítmény kivesézése, az biztos, hogy a csapat szenteste előtt egy nappal erős üzenetet küldött, hiszen húsz ponttal verte hazai pályán a forduló előtt harmadik helyezett Alba Fehérvárt.

Valamit megéreztek a vasi drukkerek, mert a meccs előtt tényleg özönlöttek az Aréna Savariába, sokan úgy lehettek vele, elég volt a vásárlásból, vagy éppen a gyakran előforduló, karácsony előtti otthoni vitákból, és meg akarták nézni a 10. fordulóból rangadót.

Apropó, 10. forduló…

A meccs eredeti időpontjában Marchelus Avery még az Egis Körmend játékosa volt, sőt, a 8. fordulóban 16 pontot szerzett az Alba ellen a piros-feketék színeiben, tevékenyen hozzájárulva ahhoz, hogy a fehérváriaknál a spanyol Lluis Riera Martí repüljön, és érkezzen az előző idényben Szolnokkal bajnokságot nyerő Oliver Vidin a kispadra, akivel az előző négy meccsét megnyerték a Fejér vármegyeiek. Avery a múlt héten szerződött Körmendről a Falcóba és pályára léphetett, információink szerint azért, mert az összecsapást a szombathelyiek nemzetközi kötelezettsége miatt halasztották.

És ha már Avery a pályán volt, bizonyított is. Rögtön a második percben egy triplával köszönt be, majd megmutatta, hogy atletikus, gyors, agresszívan támadja a gyűrűt, és távolról is jól céloz. Az amerikai magasbedobó végül 21 pontnál, közte három triplánál állt meg, egyik kulcsszereplője volt a Falco húszpontos győzelmének.

A szombathelyiek talán az első negyed második felében szenvedtek egy kicsit, akkor látszott, hogy Vidin mester milyen védekezést vár el az Albától, de mivel a vendégeknél Filipovics Stefan sérülés miatt hiányzott, Omenaka Godwin pedig a 11. percre összeszedte harmadik személyi hibáját, és a 24.-ben pedig ki is pontozódott, borult a rotáció, változott a szerkezett, és nem volt hatékony a vendégcsapat.

A Falco viszont végig energikus, kemény játékot mutatott be, Avery mellett Perl Zoltán megint hozta magát, Váradi Benedek gyilkos triplákat engedett el, de a szombathelyieknél a csapatjáték dominált, így a második félidőben egyszer sem kellett igazán megijedniük.

A sárga-feketék másodikként várják az alapszakasz második felét, az Alba egymás elleni eredményének köszönhetően a negyedik, ez pedig a Magyar Kupa negyeddöntőinek sorsolásánál nem lehet mindegy, hiszen az első nyolcból bárki bárkit kaphat, és a tabellán előrébb álló lesz a pályaválasztó az egymeccses párharcban.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ALBA FEHÉRVÁR 93–73 (22–22, 28–19, 20–19, 23–13)

Szombathely, 3010 néző. V: Cziffra, Györffy, Major.

FALCO: VÁRADI 12/12, Tanoh Dez 8, Whelan 9/3, AVERY 21/9, BELO 10. Csere: PERL 20/3, Jovanovics, BOGNÁR 10/6, Keller, Novakovics 3, Verasztó, Herger. Edző: Milos Konakov

FEHÉRVÁR: Pongó 13/9, VOJVODA 16, BIGELOW 18/12, Stuckman 9/6, Omenaka 2. Csere: Philmore 8, Joseph 5/3, Németh Á., Osztoics 2, Takács Martin. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 4. p.: 11–11. 8. p.: 17–20. 12. p.: 30–22. 16. p.: 36–32. 17. p.: 44–34. 20. p.: 50–41. 24. p.: 59–49. 26. p.: 66–53. 30. p.: 70–60. 34. p.: 80–67. 37. p.: 86–69.

Kipontozódott: Omenaka (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, jó energiákkal léptünk pályára, nagyon örülök a győzelemnek, és a mutatott játéknak is. Végig nagy iramot diktáltunk, ennek a negyedik negyedben lett meg az eredménye, amikor már frissebben mozogtunk ellenfelünknél, és nagyobb előnyt építettünk ki. Rangadóhoz méltó szurkolást, támogatást kaptunk a nézőktől, remélem, hogy ezzel a győzelemmel szép karácsonyi ajándékkal kedveskedtünk nekik.

Oliver Vidin: – A jobb csapat nyert, de hozzá kell tennem, hogy mi ezúttal csak a tudásunk talán ötven százalékát mutattuk meg. A gólpasszok száma nagyjából hasonló, mégis húsz ponttal elvert minket a Falco, azért, mert nagyon gyengén mentünk bele a párharcokba, nagyon puhán oldottuk meg az egy-egy elleni szituációkat. Ráadásul mivel Omeneka korán kipontozódott, voltak problémáink a rotációval, kényszermegoldásokkal próbálkoztunk. Tanulnunk kell ebből a meccsből.

VÉLEMÉNY Nagyon vártam ezt a meccset, végre bemutatkozhattam a hazai közönség előtt. Ráadásul sokat hallottam az aréna hangulatáról, amire kíváncsi voltam. Éppen ezért nagy élmény volt nekem a mérkőzés. A stáb azt kérte tőlem, játsszak nyugodtan, mutassam meg, hogy mit tudok, igyekeztem hasznos tagja lenni a csapatnak. És alaposan fel is készültünk az Albából. Marchelus AVERY, a Falco magasbedobója Nem kezdtük jól a meccset, hiányzott a játékunkból a kellő agresszivitás. Míg a Falco végig jó ritmusban játszott, agresszívan védekezett. Ellenfelünk többször meglépett, többször is fel kellett zárkóznunk, ami sok energiát emésztett fel.

Godwin OMENAKA, az Alba centere

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 13 12 1 1218–1003 0.962 25 2. Szombathely 13 10 3 1170–1029 0.885 23 3. Kaposvár 13 8 5 1179–1150 0.808 21 4. Fehérvár 13 8 5 1190–1154 0.808 21 5. Honvéd 13 7 6 1058–1031 0.769 20 6. Debrecen 13 7 6 1048–1096 0.769 20 7. Paks 13 7 6 1164–1131 0.769 20 8. Sopron 13 7 6 1055–1049 0.769 20 9. Körmend 13 7 6 1183–1185 0.769 20 10. Zalaegerszeg 13 5 8 1116–1161 0.692 18 11. Kecskemét 13 4 9 1009–1094 0.654 17 12. Oroszlány 13 3 10 1068–1154 0.615 16 13. Pécs 13 3 10 1051–1121 0.615 16 14. Szeged 13 3 10 959–1110 0.615 16

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.