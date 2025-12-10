Nemzeti Sportrádió

Schmidt Gábor: Remekül vizsgázott az új szakmai csapat

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
Vágólapra másolva!
2025.12.10. 16:59
null
Fotó: Török Attila
Címkék
MKKSZ kajak-kenu Schmidt Gábor
A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) évzáró gáláján a szervezet elnöke, Schmidt Gábor értékelte lapunknak a 2025-ben történteket.
Kajak-kenu
4 órája

Kopasz Bálint az év férfi kajakozója, Csorba Zsófia az év női kenusa

A szövetség 21 kategóriában nevezte meg az év legjobbjait, és életműdíjban részesítette Kőbán Ritát, valamint Gyulay Zsoltot.

– Érthető, hogy maradéktalanul elégedett az esztendővel, hiszen a racicei Európa-bajnokságon és a milánói vébén összesen tizenhárom arany-, öt ezüst- és tíz bronzérmet szerzett a válogatott.
– Az elmúlt évtizedekben az elődeink nagyon magasra tették a mércét, és örültünk volna, ha a gyorsasági szakág aranyéremmel tér haza Párizsból. A mostani év minden tekintetben jól sikerült, azt gondolom, hogy ilyen nagymértékű változás levezénylése után – hiszen a teljes szakmai vezetés megújult –, nagy szó, hogy ilyen remek eredményeket értünk el. Remekül vizsgázott az új szakmai csapat, s persze tudjuk, hogy a játékok után a mezőny átalakult, azt nyugodtan mondhatom: nincs még egy olyan ország, mint a miénk, amely évről évre képes ennyi új versenyzőt hozni a nemzetközi vérkeringésbe – nyilatkozta Schmidt Gábor a Nemzeti Sportnak.

– Kopasz Bálint történelmet írt, ő lett az első magyar férfikajakos, aki háromszor ünnepelhetett vb-aranyérmet a királyszámban. Hogy tekint a sikerére?
– Óriási dolog, ha valaki ebben a mezőnyben egyáltalán a top háromban végez, és Bálint már harmadik alkalommal volt a legjobb. Ez őrült menet, embert próbáló feladat, Bálint hatalmas sportember. Nagyon kedvelem őt, exkluzív helyzet, hogy ilyenkor köszönhetek neki a stégen.

– Említette az új felfedezetteket, talán Csikós Zsóka az, aki leginkább kiemelendő, ő idén három egyéni számban nyerte meg az Európa-bajnokságot, s a vb-ről is arany-, valamint bronzéremmel tért haza. 
– Az elmúlt években is itt volt velünk, ifiversenyzőként megmutatta, mire képes, utána viszont nem találta magát. Most szerintem egymásra találtak Mórocz Istvánnal és Tóth Petrával, úgy vélem, ők is kellettek Zsóka idei sikereihez, és az, hogy fiúcsapatban készül, a srácok húzzák őt. Úgy hiszem, nagyon sokat hallunk még róla.

– Mit vár a következő esztendőtől?
– Építkezünk tovább, nemrégiben a kenusok Törökországban, a kajakosok Spanyolországban edzőtáboroztak. Utóbbi összetartáson Tóth Dávid rengeteg egységet kipróbált, hadd spoilerezzek egyet: összeült a Nádas Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor, Kopasz Bálint négyes, láttam a felvételeket, jól is mentek a srácok. Meg kell találnunk azt a párost, amelyik benne van a négyesben, és mindkettő erős, emellett megyünk tovább egyesben is, nagy verseny lesz. A kenusoknál Foltán László jó munkát végez, nagy motivációt adnak az idei eredmények a csapatnak. Úgyhogy én élményekben és eredményekben gazdag évre számítok.

MKKSZ kajak-kenu Schmidt Gábor
Legfrissebb hírek

Kopasz Bálint az év férfi kajakozója, Csorba Zsófia az év női kenusa

Kajak-kenu
4 órája

Kárai Péter: Segíthetünk abban, hogy a kajak-kenu nemzetközi szinten fejlődjön

Kajak-kenu
9 órája

Kopasz Bálint csapathajókban is kipróbálta magát az edzőtáborban

Kajak-kenu
Tegnap, 10:10

„Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam” – Kopasz Bálint csalárd ügy áldozata lett

Kajak-kenu
2025.12.08. 17:04

Vajda Attila sikeresnek tekinti életét

Kajak-kenu
2025.12.08. 10:13

A Jóisten mindig a tenyerén hordozta – 70 éves Vaskuti István

Kajak-kenu
2025.12.04. 07:54

Megnyílt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség budapesti irodája

Kajak-kenu
2025.12.02. 21:21

Gerevich-díj: Kása Ferenc mindent a kenuzásnak köszönhet

Utánpótlássport
2025.11.28. 09:08
Ezek is érdekelhetik