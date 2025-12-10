Schmidt Gábor: Remekül vizsgázott az új szakmai csapat

– Érthető, hogy maradéktalanul elégedett az esztendővel, hiszen a racicei Európa-bajnokságon és a milánói vébén összesen tizenhárom arany-, öt ezüst- és tíz bronzérmet szerzett a válogatott.

– Az elmúlt évtizedekben az elődeink nagyon magasra tették a mércét, és örültünk volna, ha a gyorsasági szakág aranyéremmel tér haza Párizsból. A mostani év minden tekintetben jól sikerült, azt gondolom, hogy ilyen nagymértékű változás levezénylése után – hiszen a teljes szakmai vezetés megújult –, nagy szó, hogy ilyen remek eredményeket értünk el. Remekül vizsgázott az új szakmai csapat, s persze tudjuk, hogy a játékok után a mezőny átalakult, azt nyugodtan mondhatom: nincs még egy olyan ország, mint a miénk, amely évről évre képes ennyi új versenyzőt hozni a nemzetközi vérkeringésbe – nyilatkozta Schmidt Gábor a Nemzeti Sportnak.

– Kopasz Bálint történelmet írt, ő lett az első magyar férfikajakos, aki háromszor ünnepelhetett vb-aranyérmet a királyszámban. Hogy tekint a sikerére?

– Óriási dolog, ha valaki ebben a mezőnyben egyáltalán a top háromban végez, és Bálint már harmadik alkalommal volt a legjobb. Ez őrült menet, embert próbáló feladat, Bálint hatalmas sportember. Nagyon kedvelem őt, exkluzív helyzet, hogy ilyenkor köszönhetek neki a stégen.

– Említette az új felfedezetteket, talán Csikós Zsóka az, aki leginkább kiemelendő, ő idén három egyéni számban nyerte meg az Európa-bajnokságot, s a vb-ről is arany-, valamint bronzéremmel tért haza.

– Az elmúlt években is itt volt velünk, ifiversenyzőként megmutatta, mire képes, utána viszont nem találta magát. Most szerintem egymásra találtak Mórocz Istvánnal és Tóth Petrával, úgy vélem, ők is kellettek Zsóka idei sikereihez, és az, hogy fiúcsapatban készül, a srácok húzzák őt. Úgy hiszem, nagyon sokat hallunk még róla.

– Mit vár a következő esztendőtől?

– Építkezünk tovább, nemrégiben a kenusok Törökországban, a kajakosok Spanyolországban edzőtáboroztak. Utóbbi összetartáson Tóth Dávid rengeteg egységet kipróbált, hadd spoilerezzek egyet: összeült a Nádas Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor, Kopasz Bálint négyes, láttam a felvételeket, jól is mentek a srácok. Meg kell találnunk azt a párost, amelyik benne van a négyesben, és mindkettő erős, emellett megyünk tovább egyesben is, nagy verseny lesz. A kenusoknál Foltán László jó munkát végez, nagy motivációt adnak az idei eredmények a csapatnak. Úgyhogy én élményekben és eredményekben gazdag évre számítok.