Kialakult a négyes döntő mezőnye a férfi röplabda Magyar Kupában

A korábbi négyszeres győztes, a legutóbbi két kiírásban pedig negyedik Pénzügyőr -ra győzte le kedden a MAFC-ot. Az első játszmát ellentmondást nem tűrően, végig vezetve nyerték a hazaiak, a térfélcserével azonban a szerepek is megcserélődtek: a MAFC ezzel is jelezte, hogy a hazai 3:1-es vereség ellenére nem mondtak le a továbbjutásról. A kulcs a harmadik felvonás volt, amikor fej fej mellett haladt a két csapat, a végjátékban azonban a PSE volt jobb, ezzel eldöntve a továbbjutás sorsát.

A negyediket már simán hozták, így kettős győzelemmel jutottak a négyes döntőbe, ahol majd a címvédő MÁV Előre Foxconn lesz majd az ellenfelük. A fehérváriak eddig még szettet sem veszítettek a mostani kiírásban, s a négy közé kerülésért a TFSE-t búcsúztatták.

A másik ágon a március 8-i, miskolci fináléban vesztes, összességében háromszoros kupagyőztes Vegyész RC Kazincbarcika a Debreceni EAC-ot ejtette ki. A VRCK is kettős sikerrel jutott tovább, ők majd a rekorder Fino Kaposvárral mérik össze az erejüket január 30-án, a dr. Koltai Jenő Sportközpontban, amely első alkalommal lesz a helyszíne a kupadöntőnek. Az eddig 19-szeres győztes somogyiak – akik a tavalyi bronzérmes Kecskemétet győzték le játszmavesztés nélkül –, a legutóbbi kiírásban még a négy közé sem tudtak bejutni, köszönhetően a sorsolás szeszélyének, ugyanis már a negyeddöntőben összekerültek a későbbi győztes MÁV Előrével.

Ennek is köszönhető, hogy idén a Magyar Röplabdaszövetség megváltoztatta a lebonyolítást, eddig ugyanis az előző évi végeredmény alapján emelték ki a csapatokat, ám éppen azért, hogy a legjobb klubok ne kerülhessenek már idejekorán szembe egymással, a bajnoki eredményeket is figyelembe vették a sorsolásnál.

Ugyancsak újítás, hogy külön hétvégén rendezik a férfi és a női döntőt, viszont – több más sportághoz hasonlóan – az elődöntőket is ennek keretén belül rendezik meg. Ezeket január 30-án, pénteken, a finálét és a bronzmeccset pedig másnap játsszák le.

Magyar Kupa, férfiak

Negyeddöntő, visszavágó

Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MAFC 3:1 (20, –19, 22, )

Továbbjutott: a Pénzügyőr kettős győzelemmel (6:2-es szettarány)

A négyes döntő (január 30–31.) párosítása

Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness PSE