Az Újpest bejelentette román szélsőjének a távozását – hivatalos

Az újpestiek közleménye szerint a román szélsővel közös megegyezéssel bontott szerződést a klub.

Mint írták, Ganea 2023 nyarán szerződött a lila-fehérekhez, és az azóta eltelt időszakban 37 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken az összecsapásokon pedig négy gólpasszt osztott ki. Ehhez hozzátartozik, hogy 2024 tavaszán súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt csaknem egy évet kellett kihagynia.

A 26 éves futballista a vasárnapi, Kazincbarcika elleni meccsen is beállt csereként, és utolsó újpesti találkozóján is kivette a részét a sikerből: az ő szöglete után szerezte Joao Nunes a mindent eldöntő gólt.