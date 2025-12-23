Nemzeti Sportrádió

Az Újpest bejelentette román szélsőjének a távozását – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.12.23. 18:37
George Ganea távozik a Megyei útrón (Fotó: ujpestfc.hu)
Újpest NB I George Ganea Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy George Ganea távozik a csapattól.

Az újpestiek közleménye szerint a román szélsővel közös megegyezéssel bontott szerződést a klub.

Mint írták, Ganea 2023 nyarán szerződött a lila-fehérekhez, és az azóta eltelt időszakban 37 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken az összecsapásokon pedig négy gólpasszt osztott ki. Ehhez hozzátartozik, hogy 2024 tavaszán súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt csaknem egy évet kellett kihagynia.

A 26 éves futballista a vasárnapi, Kazincbarcika elleni meccsen is beállt csereként, és utolsó újpesti találkozóján is kivette a részét a sikerből: az ő szöglete után szerezte Joao Nunes a mindent eldöntő gólt.

 

