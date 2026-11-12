Szombaton Grúzia, kedden itthon Észak-Írország – minden egy helyen a magyar válogatottról
Születésnapos játékvezető a grúz–magyaron
Mikautadze is kihagyta a grúzok szerdai edzését
Először kezdhet a Redzic, Varga, Sallai támadótrió
Csinger Márk Willi Orbánra szeretne hasonlítani
Sallai Roland szerint Szoboszlai Dominik pályára lép
Továbbra is kérdéses Szoboszlai játéka Grúzia ellen
Nem szakadt el Lukács Dániel combhajlítója
Szoboszlai megérkezett a válogatott edzőtáborába
Lesz-e zsinórban 52 meccse Szoboszlainak?
Jurek Gábor az első helyre várja magukat
A Mi 11-ünk Sallai Rolanddal és Varga Barnabással
Szűcs Kornél került be a keretbe Várkonyi Bence helyére
Urblík József lehet Rossi 12. nem magyarországi születésű újonca
Íme a grúz és az északír keret
Urblík megmutatná, hogy mit tud
Rossi Urblíkot Szoboszlai helyettesének látja
Kik indulnak harcba az A-ligáért?
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!