Szombaton Grúzia, kedden itthon Észak-Írország – minden egy helyen a magyar válogatottról

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.11.12. 15:03
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott Marco Rossi
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órakor Grúziában folytatja Nemzetek Ligája-szereplését. Itt olvashatóak a mérkőzéssel kapcsolatos híreink.

Születésnapos játékvezető a grúz–magyaron

Mikautadze is kihagyta a grúzok szerdai edzését

Először kezdhet a Redzic, Varga, Sallai támadótrió

Csinger Márk Willi Orbánra szeretne hasonlítani

Sallai Roland szerint Szoboszlai Dominik pályára lép

Továbbra is kérdéses Szoboszlai játéka Grúzia ellen

Nem szakadt el Lukács Dániel combhajlítója

Szoboszlai megérkezett a válogatott edzőtáborába

Lesz-e zsinórban 52 meccse Szoboszlainak?

Jurek Gábor az első helyre várja magukat

A Mi 11-ünk Sallai Rolanddal és Varga Barnabással

Szűcs Kornél került be a keretbe Várkonyi Bence helyére

Urblík József lehet Rossi 12. nem magyarországi születésű újonca

Íme a grúz és az északír keret

Urblík megmutatná, hogy mit tud

Rossi Urblíkot Szoboszlai helyettesének látja

Marco Rossi keretet hirdetett

Kik indulnak harcba az A-ligáért?

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 

Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott Marco Rossi
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