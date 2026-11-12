Tenisz: jövőre visszatérne a világranglista korábbi második helyezettje

2026.11.12. 11:04
null
Fotó: Getty Images
Címkék
tenisz Unsz Dzsábir női tenisz
Tervei szerint jövőre visszatér a profi teniszhez a tunéziai Unsz Dzsábir, a női világranglista korábbi második helyezettje, aki áprilisban adott életet első gyermekének.

Dzsábir tavaly a wimbledoni Grand Slam-torna első fordulójában kiesett, amely után – sérülésekre és kimerültségre hivatkozva – szüneteltette a teniszt, később pedig már várandóssága miatt nem indult egyetlen versenyen sem.

„Talán már jövőre visszatérhetek, a pontos időpontot még nem tudom, de hamarosan eldől” – nyilatkozta a háromszoros Grand Slam-döntős.

„A testem némileg megváltozott szülés után, de mindenképpen visszatérek, és remélem, néhány évig még a profi mezőnyben maradhatok, mielőtt végleg visszavonulnék” – fogalmazott a 32 éves teniszező, aki pályafutása során öt WTA-tornát nyert, 2022-ben első arab nőként Grand Slam-döntőbe jutott Wimbledonban.

 

tenisz Unsz Dzsábir női tenisz
Legfrissebb hírek

Tenisz: BJK-válogatottunk a várhatóan Coco Gauffot is felvonultató Egyesült Államok ellen készül

Tenisz
19 órája

Tenisz: Magyarország is a United-kupa mezőnyében

Tenisz
22 órája

Piros megnyerte az első meccsét top 100-asként

Tenisz
2026.11.10. 18:42

Jannik Sinner nem sieti el a visszatérést

Tenisz
2026.11.10. 18:06

Ismét a versenynaptárat kritizálta a profi teniszezők szövetsége

Tenisz
2026.11.10. 16:03

Piros Zsombor: Nincs már poénpingpong és játék a telefonon

Tenisz
2026.11.09. 07:16

Top 100: itt a Piros! – Győri Ferenc jegyzete

Tenisz
2026.11.09. 07:15

Alcaraz nyerte meg a párizsi mestertornát – két szettben győzött Shelton ellen

Tenisz
2026.11.08. 18:27