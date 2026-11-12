Tenisz: jövőre visszatérne a világranglista korábbi második helyezettje

Dzsábir tavaly a wimbledoni Grand Slam-torna első fordulójában kiesett, amely után – sérülésekre és kimerültségre hivatkozva – szüneteltette a teniszt, később pedig már várandóssága miatt nem indult egyetlen versenyen sem.

„Talán már jövőre visszatérhetek, a pontos időpontot még nem tudom, de hamarosan eldől” – nyilatkozta a háromszoros Grand Slam-döntős.

„A testem némileg megváltozott szülés után, de mindenképpen visszatérek, és remélem, néhány évig még a profi mezőnyben maradhatok, mielőtt végleg visszavonulnék” – fogalmazott a 32 éves teniszező, aki pályafutása során öt WTA-tornát nyert, 2022-ben első arab nőként Grand Slam-döntőbe jutott Wimbledonban.