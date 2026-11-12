Már nem Michael Carrick a Manchester United vezetőedzője

A Manchester United várakozáson alul szerepel a Premier League-ben: tíz forduló alatt csak egyszer győzött, öt döntetlen mellett négy veresége van, és a kieső, 18. helyen áll.

A 45 éves Michael Carrick állása már hetek óta veszélyben volt, a csapat a BL-ben is kétszer kikapott két győzelem mellett, egybehangzó angol sajtóértesülések szerint csütörtökön megkapta a felmondólevelét.

A hírt aztán csütörtökön délelőtt fél 12 után néhány perccel a klub honlapján megjelenített közleményében hivatalosan is bejelentette.

„A Manchester United megerősíti, hogy Michael Carrick távozik a férfi első csapat vezetőedzői posztjáról. Michael Carrick januárban tért vissza a klubhoz, és a 2025–26-os idény hátralévő 17 meccséből 12-öt megnyerve a harmadik helyig vezette a csapatot a Premier League-ben és ebben az időben a gárda szerezte a legtöbb pontot a bajnokságban. Az új idény csalódást keltő kezdete után a klub arra rendkívül nehéz elhatározásra jutott, hogy változtatásra van szükség a kitűzött célok elérése érdekében.

Michael Carrick a Manchester United legendája – és az is marad. Ahogy játékosként, úgy a klubhoz való visszatérése után is végig a legnagyobb elhivatottsággal végezte a munkáját. Vezetői tevékenységére és a múlt szezonban elért eredményeire mindig örömmel fogunk visszaemlékezni.

A klub szándékában áll a lehető leghamarabb kinevezni az utódját” – áll a klub hivatalos közleményében.

Amint arra a klub emlékeztetett, Carrick januárban vette át a Manchester Unitedet, igaz, akkor még megbízott edzőként dolgozott. 2021 őszén szintén megbízott edzőként irányította az MU-t, majd dolgozott a Middlesbrough-nál is.

Az angol sajtó értesülései szerint Mauricio Pochettino lehet az új vezetőedző, már amennyiben az amerikai szövetség elengedi őt – a hírek szerint a USSF-et tíz millió különböző indokkal próbálhatja meggyőzni a United, mindegyik indok egy dollár értékű. Az argentin szakembert korábban már háromszor próbálta megszerezni az angol csapat: 2018-ban José Mourinho menesztése után, 2022-ben Erik ten Hag kinevezése előtt, valamint 2024-ben a holland szakember eltávolítása után.

A BBC szerint most, negyedik nekifutásra már sikerrel jár a klub, csupán idő kérdése, hogy mikor jelentik be a szakember érkezését.