Mikautadze is kihagyta a grúzok szerdai edzését

A grúz szövetség honlapjának beszámolója szerint szerdán még a többiektől külön edzett Giorgi Kocsorasvili és Szaba Goglicsidze is – mind a ketten kisebb sérülés után térnek vissza, s csütörtökön már a keret többi tagjával együtt készülnek.

Vírusos fertőzés miatt kihagyta viszont a szerdai tréninget – és jó eséllyel a csütörtökit is – Szandro Altunasvili és Giorgi Mikautadze. Utóbbi – a sérült Hvicsa Kvarachelia távolmaradása után – a keret legértékesebb játékosa, a Villarreal 26 éves támadója 23 góljával a második a grúz válogatott eredményességi örökrangsorában.

Hogy aztán a két játékos szombatra felgyógyul-e és beveti-e őket a szeptember végén kinevezett szövetségi kapitány, Ramaz Szvanadze. Jó eséllyel számíthat azonban a kapitány a Chicago Fire 25 éves védekező középpályására, Anzor Mekvabisvilire, aki a szövetség honlapjának beszélt a csapat előtt álló két válogatott mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól és az edzőtábor eddigi tapasztalatairól.

„Két nehéz meccsünk lesz a magyarok, majd az ukránok ellen. Jelentősek a hiányzóink, de ez egyben lehetőséget ad azoknak, akik ritkábban kapnak lehetőséget, hogy bizonyítsanak. A Nemzetek Ligáját nem kezdtük jól, már nem lehetünk elsők, de fontos hogy jó eredményt érjük el ezen a két mérkőzésen, mert minden megszerzett pontnak nagy jelentősége lesz az Eb-selejtezők sorsolásánál. Szerencsére most egy picivel több időnk van készülni az edzőtáborban, mint máskor és olyan részleteken is tudunk dolgozni, amelyek a korábbi mérkőzéseken nem mentek olyan gördülékenyen” – fogalmazott Mekvabisvili.

A grúzok keretében egyébként több, az NB I-ből ismert játékost is megtalálhatunk: Lasa Dvali 2019 és 2022 között három éven át szerepelt a Ferencvárosban, ugyanebben a három évben pedig Budu Zivzivadze is az NB I-ben játszott – előbb a Mezőkövesd, majd a Fehérvár, végül kölcsönben az Újpest FC játékosa volt.

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)

Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Románia), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)

Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)

Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

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