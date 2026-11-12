Nyitrai Anna a 13. helyen végzett trapban a sportlövő-vb-n

2026.11.12. 10:59
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Fotó: MSSZ Koronglövő Szakág/Facebook (archív)
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sportlövő vb Nyitrai Anna sportlövő-világbajnokság
Nyitrai Anna az előkelő 13. helyen végzett női trapban a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon.

Az ötkarikás versenyszám 125 korongos alapversenyének keddi nyitányán az egy hónapja junior Európa-bajnoki ezüstérmes Nyitrai 43 korongot talált el az 50-ből, majd szerdán 46 találattal folytatta szereplését és a 40.-ről feljött a 23. helyre a 77 fős mezőnyben. A gödöllői tehetségnek ugyanakkor az utolsó napra már nem maradt reális esélye a nyolcas döntőbe jutásra, mivel a nyolcadik helyezett négy találattal, 93 korongos eredménnyel állt előtte.

Csütörtökre már csak egy rotte, azaz egy 25 korongos szakasz várt minden lövőre, s ebben Nyitrai remekül teljesített, egyetlen hibával, 24 találattal fejezte be sorozatát. Így 113 korongos összeredményt ért el első felnőtt világbajnokságán, melyen előre lépett a 13. pozícióba. A döntőhöz 116 korongra volt szükség.

A szám másik magyarjának, Tömör-Tones Petrának 21 találata volt csütörtökön és végül 101 koronggal a 60. helyet szerezte meg.

A férfiaknál Hegyi Norbertnek szintén 21 találata volt csütörtökön és 109 koronggal a 90. lett a 122 koronglövő között.

A világbajnokság utolsó egyéni olimpiai versenyszámaiban egyaránt három-három Los Angeles-i kvótát osztanak.

 

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