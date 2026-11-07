ÉLŐ

NB I: Paks–ZTE 2–1

Szűcs Kornél utólag kapott meghívót a magyar válogatottba

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.07. 14:04
null
Szűcs Kornél utólag kapott meghívót (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Szűcs Kornél Várkonyi Bence magyar labdarúgó-válogatott
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán számolt be róla, hogy a megsérülő Várkonyi Bence helyett Szűcs Kornél került be a keretbe.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdette ki keretét a Grúzia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, és a szakvezetőnek szombaton változtatnia kellett a névsoron.

Várkonyi Bence a Qarabag pénteki bajnokiján megsérült, a Turan Tovuz elleni meccs 72. percében le kellett cserélni, így nem lehet ott a magyar válogatott mérkőzésein.

Rossi a kétszeres válogatott Szűcs Kornélt hívta be Várkonyi helyére, aki legutóbb nyáron, a finnek ellen megnyert 2–1-es felkészülési meccsen lépett legutóbb pályára a nemzeti tizenegyben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia


 

 

 

Szűcs Kornél Várkonyi Bence magyar labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Urblík József: Remélem, megmutathatom, mit tudok

Magyar válogatott
2026.11.04. 11:49

Mégis lehet magyar válogatott Urblík József – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.11.03. 10:05

Szalai Attila: Tudom, mit vár tőlem Marco Rossi

Magyar válogatott
2026.10.24. 09:51

Olvasóink 49 százaléka szerint a magyar válogatott csoportelsőként visszajut az A-ligába

Magyar válogatott
2026.10.19. 07:25

Mindig magasabbra! – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
2026.10.19. 06:43

Marco Rossi: Biztos, hogy vissza kell jutnunk az A-ligába?

Magyar válogatott
2026.10.19. 06:40

Hat gól a magyaros derbin Azerbajdzsánban

Légiósok
2026.10.17. 22:04

„Nem kerülhet lövőhelyzetbe Skribek Alen" – Várkonyi Bence az azeri rangadó előtt

Légiósok
2026.10.17. 13:10