Szűcs Kornél utólag kapott meghívót a magyar válogatottba

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdette ki keretét a Grúzia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, és a szakvezetőnek szombaton változtatnia kellett a névsoron.

Várkonyi Bence a Qarabag pénteki bajnokiján megsérült, a Turan Tovuz elleni meccs 72. percében le kellett cserélni, így nem lehet ott a magyar válogatott mérkőzésein.

Rossi a kétszeres válogatott Szűcs Kornélt hívta be Várkonyi helyére, aki legutóbb nyáron, a finnek ellen megnyert 2–1-es felkészülési meccsen lépett legutóbb pályára a nemzeti tizenegyben.

A tegnap sérülést szenvedő Várkonyi Bence helyett Szűcs Kornél, a @FKVojvodina1914 labdarúgója csatlakozik hétfőn a férfi A-válogatott @GeorgiaGff és @IrishFA ellen készülő keretéhez. #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 7, 2026

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia



