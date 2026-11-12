Zverev Sheltonnal, Filsszel és Jódarral került egy csoportba az ATP-vb-n

2026.11.12. 13:35
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Alexander Zverev (Fotó: Getty Images)
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A világelső Alexander Zverev az amerikai Ben Sheltonnal, a francia Arthur Filsszel és a spanyol Rafael Jódarral szerepel egy csoportban a vasárnap rajtoló torinói férfi tenisz-világbajnokságon.

A csütörtöki sorsolás alapján a németek világelsője a csoportkörben a John McEnroe-ról elnevezett négyesben így – a US Open döntő után – ismét összecsaphat Sheltonnal. Mellette két vb-újonc riválisa lesz az idén két Grand Slam-bajnoki címet begyűjtő, 2018-ban és 2021-ben is világbajnok Zverevnek.

A másik, Ivan Lendl nevét viselő csoportban a januárban az ausztrál nyílt bajnokságon diadalmaskodó, hétszeres GS-bajnok spanyol Carlos Alcaraz a legmagasabban rangsorolt versenyző, akinek a vb-cím még hiányzik a gyűjteményéből. Ehhez a kvartettből a 2020-as bajnok orosz Danyiil Medvegyev, a Roland Garros-döntős olasz Flavio Cobolli és az amerikai Frances Tiafoe ellen kell kivívnia a továbbjutást.

A teniszezők mindkét csoportban körmérkőzést vívnak egymással, melynek végén az első kettő jut elődöntőbe. A finálé jövő vasárnap lesz az Inalpi Arénában.

A tavaly győztes olasz Jannik Sinner sérülés miatt már korábban lemondta a szereplését az évzáró ATP-viadalon.

 

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