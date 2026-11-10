Az MLSZ közölte Szoboszlai diagnózisát, továbbra is kérdéses a játéka

Mint ismert, Szoboszlai Dominikot a 69. percben lecserélte Andoni Iraola a Liverpool Crystal Palace elleni, vasárnapi bajnokiján. A spanyol tréner akkor így nyilatkozott a meccs után: „Reméljük, most nem úgy lesz, mint legutóbb, amikor Alexis Mac Allistert, Cody Gakpót és Domot is elveszítettük. Dominik megütötte kicsit a térdét, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy játszhat-e a magyar válogatottban vagy sem. Tudom, hogy mindent megtesz majd, hogy hazamehessen, mert imád a nemzeti csapatban játszani, de amikor lecseréltük, nem volt százszázalékos állapotban.”

Iraola hozzátette, hogy megérti a nemzeti csapatok szempontjait, de hozzátette, nem biztos benne, hogy Szoboszlai rendbe jön a hétvégi meccsre.

Hétfőn az MLSZ is közleményt adott ki a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatban: „A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően, a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a közvéleményt.”

Kedden, újabb X-bejegyzésben már a diagnózissal jelentkezett a Magyar Labdarúgó-szövetség. „Szoboszlai Dominik átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. Térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a csapat kapitánya mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.”

Ha Szoboszlai nem játszhatna a válogatottban a novemberi meccseken, akkor öt év után először hiányozna. Legutóbb 2021. november 15-én, a lengyelek elleni, 2–1-re megnyert idegenbeli vb-selejtezőn nem állt Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére, azóta sorozatban 51 meccsen kezdett a 69-szeres válogatott középpályás.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

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