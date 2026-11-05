Rajtuk keresztül vezet az út az A-ligába – íme, a grúz és az északír keret

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.05. 14:38
null
Hvicsa Kvarachelia távollétében Giorgi Csakvetadze lehet a grúzok vezére (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott kerethirdetés magyar válogatott
A Magyar válogatott novemberben két Nemzetek Ligája-mérkőzést játszik, 14-én Grúziában, három nappal később Budapesten Észak-Írország ellen azzal a céllal, hogy visszajusson a B-ligából az A-ligába. A grúz és az északír kapitány is keretet hirdetett az összecsapásokra.

Ramaz Svanadze szövetségi kapitány három újoncot hívott meg a grúz keretbe, a kapus Nodar Kalicsava, a védő Giorgi Maiszuradze és a középpályás Giorgi Moisztrapisvili is először kapott válogatott meghívót. A négy forduló után két ponttal negyedik, kieső helyen álló grúzok jövő szombaton a magyarokat fogadják Tbilisziben, majd három nappal később az ukránok vendégei lesznek Kassán.

A csapat legnagyobb sztárja, a Paris Saint-Germainnel Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia sérülés miatt nem állhat a válogatott rendelkezésére.

Michael O'Neill, az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya két újoncot, Eoin Kennyt, a Portsmouth támadóját és Dermot Mee-t, a Manchester United kapusát jelölte első ízben a keretébe. Azonban sérülés miatt két hátvédre, Daniel Ballardra (Sunderland) és Eoin Toalra (Bolton Wanderers), illetve a középpályás Jamie McDonnellre (Oxford United) nem számíthat a kapitány.

Az északír válogatott két fordulóval a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseinek vége előtt nyolc ponttal áll a B-liga 2. csoportjának élén, egy ponttal megelőzve a magyar csapatot. O'Neill együttese jövő héten szombaton Belfastban az ukránokat fogadja, három nappal később pedig a Puskás Arénában lép pályára.

A csoportelső feljut az A-ligába, a második osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik helyezett marad a B-ligában, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért. Ha a magyar csapat nem kap ki Grúziában és legyőzi az északlíreket, biztosan csoportelsőként zár.

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)
Védők: Irakli Azarov (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Románia), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoiani (Excelsior – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabishili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moisztrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)
Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)
Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)
Támadók: Jamie Donley (Luton Town – Anglia), Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)

Kapcsolódó tartalom

Urblík József, Pető Milán és Szendrei Ákos is bekerült Rossi keretébe, Szalai Attila visszatér

Három újonc került be a keretbe, és az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik is szerepel a névsorban.

Urblík József: Remélem, megmutathatom, mit tudok

A Vasas felvidéki születésű csapatkapitánya az óvodából hazafelé tartva tudta meg, hogy bekerült a válogatott keretébe, mert elhárult a jogi akadály.

Marco Rossi: Urblík József lehet Szoboszlai Dominik helyettese

„Azért hívtam meg az újoncokat, mert kedvelem őket és jóképűek” – jegyezte meg viccesen a kapitány.

Marco Rossi: Biztos, hogy vissza kell jutnunk az A-ligába?

EXKLUZÍV INTERJÚ. A szerencse szerepéről, a váratlan hősökről és a személyét érő kritikákról is beszélt lapunknak a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki azt is elárulta, mit jelent neki Csányi Sándor bizalma.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott kerethirdetés magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Cristiano Ronaldo 146 válogatott gólja világrekord – íme, az összes!

Minden más foci
3 órája

Urblík József: Remélem, megmutathatom, mit tudok

Magyar válogatott
Tegnap, 11:49

Női labdarúgó Nemzetek Ligája: Szlovéniával, Törökországgal és Koszovóval egy csoportban a magyarok

Magyar válogatott
2026.11.03. 15:23

Marco Rossi: Urblík József lehet Szoboszlai Dominik helyettese

Magyar válogatott
2026.11.03. 13:48

Urblík József, Pető Milán és Szendrei Ákos is bekerült Rossi keretébe, Szalai Attila visszatér

Magyar válogatott
2026.11.03. 13:04

Mégis lehet magyar válogatott Urblík József – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.11.03. 10:05

Szavazás: melyik volt a magyar futball elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb öngólja?

Labdarúgó NB I
2026.11.03. 09:45

Kerethirdetés előtt – kik indulnak harcba az A-ligáért?

Magyar válogatott
2026.11.03. 06:34