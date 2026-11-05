Rajtuk keresztül vezet az út az A-ligába – íme, a grúz és az északír keret

Ramaz Svanadze szövetségi kapitány három újoncot hívott meg a grúz keretbe, a kapus Nodar Kalicsava, a védő Giorgi Maiszuradze és a középpályás Giorgi Moisztrapisvili is először kapott válogatott meghívót. A négy forduló után két ponttal negyedik, kieső helyen álló grúzok jövő szombaton a magyarokat fogadják Tbilisziben, majd három nappal később az ukránok vendégei lesznek Kassán.

A csapat legnagyobb sztárja, a Paris Saint-Germainnel Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia sérülés miatt nem állhat a válogatott rendelkezésére.

Michael O'Neill, az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya két újoncot, Eoin Kennyt, a Portsmouth támadóját és Dermot Mee-t, a Manchester United kapusát jelölte első ízben a keretébe. Azonban sérülés miatt két hátvédre, Daniel Ballardra (Sunderland) és Eoin Toalra (Bolton Wanderers), illetve a középpályás Jamie McDonnellre (Oxford United) nem számíthat a kapitány.

Az északír válogatott két fordulóval a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseinek vége előtt nyolc ponttal áll a B-liga 2. csoportjának élén, egy ponttal megelőzve a magyar csapatot. O'Neill együttese jövő héten szombaton Belfastban az ukránokat fogadja, három nappal később pedig a Puskás Arénában lép pályára.

A csoportelső feljut az A-ligába, a második osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik helyezett marad a B-ligában, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért. Ha a magyar csapat nem kap ki Grúziában és legyőzi az északlíreket, biztosan csoportelsőként zár.

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)

Védők: Irakli Azarov (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Románia), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)

Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoiani (Excelsior – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabishili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moisztrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)

Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)

Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)

Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)

Támadók: Jamie Donley (Luton Town – Anglia), Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)