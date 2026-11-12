Kiszállt a NAV a Videotonhoz, iratokat, adathordozókat foglaltak le

T. Z.T. Z.
2026.11.12. 11:52
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Fotó: Árvai Károly
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Cser-Palkovics András NB II Videoton FC Fehárvár NAV Videoton
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár hivatalos honlapján olvasható közleménye szerint csütörtökön megjelentek a NAV munkatársai a Sóstói Stadionban. Mint írták: egy notórius be- és feljelentő polgár feljelentette az önkormányzatot, a Videoton tavalyi megmentésvel kapcsolatosan.

A helyzetről Cser-Palkovics András tájékoztatott a hivatalos Facebook-oldalán. Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, mindenben együttműködnek a nyomozókkal, és ha ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolnivalója nincsen. A minden alapot nélkülöző feljelentés azonban szerinte lehet, hogy sokszázmillió forintos kárt okoz majd az önkormányzatnak és veszélyeztetheti a csapat új tulajdonosának megtalálását.

A polgármester bejegyzését változtatás nélkül közöljük:

„Néhány hónappal ezelőtt egy (egyébként is notórius be- és feljelentő) polgár feljelentette az Önkormányzatot. A feljelentő szerint az Önkormányzat hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el annak kapcsán, hogy tavaly megmentettük a Vidit.

A feljelentő az Állami Számvevőszéknek címezte ezt, ez a szerv pedig hivatalból továbbította a feljelentést a NAV-nak és a Rendőrségnek is. 

A NAV elutasította a feljelentést, mert az nagyjából a jogi nonszensz kategóriába esett. Ehhez képest, néhány héttel később az ügyészség(!) mégis utasította a NAV-ot a nyomozás lefolytatására.

Ennek nyomán a mai napon a NAV munkatársai kiszálltak a Sóstói Stadionhoz és iratokat, adathordozókat kértek el, foglaltak le.

A nyomozókkal mindenben együttműködünk. Tisztelettel, bármikor várjuk a hatósági kötelességüket teljesítő NAV-os és rendőr nyomozókat. Ha ugyanis ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az Önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolnivalója nincsen.

Az, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása lesz, lehet a Vidi értékesítésére, túlélésére, most még nem lehet pontosan megmondani.

A minden alapot nélkülöző feljelentés azonban lehet, hogy sokszázmillió forintos kárt fog okozni az Önkormányzatnak és jó eséllyel ellehetetlenítheti a csapatot, annak értékesítését.

Ennek a feljelentőre nézve meglesznek a megfelelő jogi következményei.

A célunk nem változik: minden ellenére stabil tulajdonost, jövőt találni a klubnak.

Amennyiben lesznek fejlemények, tájékoztatom Önöket!”

 

Cser-Palkovics András NB II Videoton FC Fehárvár NAV Videoton
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