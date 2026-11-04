Urblík József: Remélem, megmutathatom, mit tudok

– A kerethirdetéskor Marco Rossi említette, hogy már a Puskás Akadémia játékosaként, 2019-ben hívta volna, ha lehet, és beszélt egy marbellai találkozásról. Ez a felcsútiak edzőtáborában történt?

– Így van, az egyik edzésünket a szövetségi kapitány is eljött megnézni. A tréning után váltott velem néhány szót, és akkor mondtam neki, hogy nekem még nincs magyar állampolgárságom, úgyhogy ott meg is állt a sztori, nem jöhettem szóba a válogatottnál. Három éve felvettem a magyar állampolgárságot, így ez sem lehetett már akadály, és szerencsére a FIFA engedélye is megérkezett.

– A kerethirdető sajtótájékoztatón szóba került, hogy a posztja egyezik a csapatkapitány Szoboszlai Dominikéval. Nehezíti ez az ön helyzetét, vagy inkább megtisztelőnek érzi, hogy a Liverpool világsztárjának lehet, úgymond, a helyettese a válogatottban?

– Természetesen megtisztelő. Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobbja a támadó középpályások között, számomra már az is felemelő érzés, hogy a keretben lehetek. Mindent megteszek azért, hogy kivívjam a mester és a szakmai stáb elismerését, úgyhogy várom a közös munkát.

– Marco Rossi arról is beszélt, egyelőre kérdőjeles, hogy a nemzetközi mérkőzések intenzitásának meg tud-e felelni. Elvégre harmincesztendős, és az elmúlt éveket az NB II-ben töltötte. Önben van ezzel kapcsolatban félelem, kétség?

– Nyilván nem játszottam még ilyen szintű meccseket. Kíváncsi vagyok az edzésekre is a válogatottnál, de úgy gondolom, könnyen tudok majd alkalmazkodni. Nagyon jó játékosok vannak a nemzeti csapatban, mindenkitől tudok és igyekszem is tanulni. Félelemről szó sincs, de kis izgalom persze van bennem. Bízom benne, hogy tartom a lépést a többiekkel, és megmutathatom, mit tudok.

– A szeptemberi-októberi mérkőzéseken kerettag volt két klubtársa, Tóth Milán és Doktorics Áron, most ön kapott meghívót. Mit mond ez el a Vasasról mint NB I-es újonccsapatról?

– Nagyszerű visszajelzés ez a klubnak is. Ha a csapat rendben van és jól szerepel, könnyebben felfigyelnek a játékosokra, akik ezáltal még inkább fejlődhetnek. Ragyogóan kezdtük az idényt újoncként, meccseket nyertünk, és bár a játékunkkal szerintem továbbra sincs gond, az utóbbi hetekben kisebb hullámvölgybe kerültünk, nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan korábban. De az együttes rendben van, és óriási szerepe van a sportigazgatónak, az edzői stábnak, az egész klubnak abban, hogy immár a Vasasból is bele lehet kerülni a válogatottba, ahogyan hármunk példája is mutatja.