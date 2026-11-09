A mi 11-ünk – visszatér Sallai Roland és Varga Barnabás
TÓTH BALÁZS
Noha tizenegyszer lépett pályára a válogatottban, egyetlen gyengébb meccsét sem tudjuk felidézni. Jelenléte nyugalmat áraszt, magabiztosan lép ki a beívelt labdára, a vonalon is lehet rá számítani, illetve a labdás játéka miatt is ő az első számú a poszton.
OSVÁTH ATTILA
Jól szállt be Belfastban, majd kifogástalan teljesítményt nyújtott Grúzia ellen, hatástalanította Hvicsa Kvaracheliát. A Ferencvárosban is meggyőző, a Milan ellen ragyogóan futballozott. Az NB I-ben hétről hétre bizonyítja, hatékonyan segíti a támadásokat.
WILLI ORBÁN
Noha 34 éves, még mindig a Bundesliga egyik legjobb belső védője. Nem fut olyan sokat, és az sem jellemző, hogy végig sprintben közlekedne, de nem is kell megszakadnia ahhoz, hogy kiemelkedjen. Kiválóan olvassa a játékot, rutinja aranyat ér.
CSINGER MÁRK
A Groningenben értékes nemzetközi tapasztalatot gyűjtő bekknek a válogatottban is határozott a fellépése, otthonosan mozog rutinos társa mellett, és a magabiztossága is érzékelhető: meri vállalni a megindulásokat, a bátor szereléseket.
KERKEZ MILOS
Lényegében nem számít a formája, a válogatottban Liverpool-játékosként betonbiztos a helye. A Grúziának fejelt góljával talán átszakadt benne valamiféle gát. Eltiltását letöltve térhet vissza, lendületes játékának nagy szerepe lehet a helyzetkialakításban.
VITÁLIS MILÁN
Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a válogatottban. Nagyszombatban jól teljesített, gólpasszal jelentkezett. A pályán sok szerelést, intenzív futballt lehet tőle várni, kiemelkedő állóképessége a záloga annak, hogy végigdarálja a neki szánt játékidőt.
SCHÄFER ANDRÁS
A labdakihozatal egyik legfontosabb játékosaként megkérdőjelezhetetlen a helye a középpálya tengelyében. Rutinjára nagy szükség van, hiszen akárki is játszik mellette, ő a tapasztaltabb. Az 50. válogatottmeccsére készül.
REDZIC DAMIR
Remélhetőleg lendületbe jött vasárnap azzal, hogy győztes gólt szerzett a Sturm Graz ellen. Az osztrák bajnokság egyik legveszélyesebb, legnagyobb potenciállal rendelkező szélsője, aki agresszívan védekezik, és tudja, hogyan kell letámadni.
SZOBOSZLAI DOMINIK
Csodák csodájára négy NL-meccs alatt nem szerzett gólt, és gólpasszt sem adott, játéka azonban így is rendkívül hasznos. Fizikai állapota októberi sérülése ellenére tökéletes, most is ő lesz a válogatott futballjának legfontosabb fogaskereke.
SALLAI ROLAND
A bal szélen szerepeltetnénk, hogy Kerkez Milossal, Schäfer Andrással és Szoboszlai Dominikkal összejátszva minél többször kerüljön a védelem mögé. A nemzeti csapat egyik legjobb képességű támadója, igaz, régen láttunk tőle kiemelkedő teljesítményt.
VARGA BARNABÁS
Alapjaiban változik meg a válogatott játéka azzal, hogy ő a középcsatár. Kívánni sem lehetne nála jobban fejelő centert, aki megtartja, megjátssza a labdát, emellett a védekezésben is érti a dolgát – vasárnap ráadásul győztes gólt fejelt az AEK Athénban.
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