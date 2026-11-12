PL: 16 meccs után kirúgták a Crystal Palace vezetőedzőjét – hivatalos

Mindössze 16 mérkőzés után menesztette a Crystal Palace a vezetőedzőjét, Pierre Sage-t – derül ki a klub hivatalos közleményéből. A francia szakembert nyáron nevezte ki a londoni klub, irányítása alatt mindössze két győzelmet szerzett a Palace a Premier League-ben, ráadásul a tabella utolsó helyén áll. A 47 éves edzőre már októberben komoly nyomást helyezett a klub vezetősége, a Brighton elleni, 5–0-ra elveszített rangadó óta azonban mindössze a Fulhamet sikerült megverniük a Ligakupában.

„A Crystal Palace megerősíti, hogy Pierre Sage vezetőedzőnek megköszönte a munkáját. Pierre stábjának három tagja – Jamal Alioui, Damien Della Santa és Sandy Guichard – is elhagyta a csapatot. További szakmai pályafutásukhoz sok sikert kívánunk, és köszönjük a klub érdekében kifejtett erőfeszítéseiket. A klub vezetősége az új vezetőedző kinevezésének folyamatáról a megfelelő időben tájékoztatja a közvéleményt” – áll a Palace hivatalos honlapján csütörtökön kora délután megjelent közleményben.

Sage vezetésével a klub az egyik legrosszabb rajtját produkálta, 10 meccsen 24 gólt kapott a ligában. A nyáron több kulcsjátékosát is elveszítette az együttes, Daniel Munoz a Nottingham Forestbe, Maxence Lacroix a Chelsea-be szerződött. Ugyanakkor meg tudták tartani Jean-Philippe Matetát és Ismaila Sarrt is, valamint 11 játékost igazoltak, többet közt Quinten Timbert és Anan Halailit.

A The Athletic információi szerint Thomas Frank, Sean Dyche és Vitor Pereira is a lehetséges utódok között szerepel, de a klub nagyra tartja a Coventryt irányító Frank Lampardot is.