Urblík lehet a 12. olyan válogatott újonc Rossinál, aki nem Magyarországon született
♦ A keddi kerethirdetés egyik érdekessége, hogy három új játékos is meghívást kapott – a paksi Pető Milán, a debreceni Szendrei Ákos és a Vasasban szereplő Urblík József –, és ha csak egy is pályára lép közülük az utolsó két idei válogatott meccsen, akkor Marco Rossi új rekordot állít fel. A szakember 2018 óta tartó kapitányi időszakában, egy naptári éven belül a legtöbben, 11-en tavaly mutatkoztak be a válogatottban. 2026-ban, az eddigi őszi meccsekkel újra elértük ezt a számot, azzal, hogy a Nemzetek Ligájába Jurek Gábor, Tóth Milán és Szalai József is bemutatkozott. Közülük az új keretnek csak Jurek maradt a tagja (Tóth Milán sérült, de Szalai József sem kapott most meghívót).
♦ Ugyanakkor azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy a most kihirdetett 27-es keretben összesen öt olyan játékos van, aki még nem lépett pályára a nemzeti csapatban, az először meghívót kapott trió mellett ide tartozik Gundel-Takács Bence és Várkonyi Bence is. Az öt közül, ha csak egy is pályára lép, akkor Marco Rossi két év alatt másodszor állít fel új csúcsot az egy naptári évben bemutatkozó játékosok számában.
♦ Egy másik sorozat folytatására is jó esély mutatkozik. Októberben kimutattuk, hogy a Rossi-érában a Paksi FC adja a legtöbb újoncot a válogatottba, nyolc év alatt Szalai József volt a hatodik olyan játékos, aki a Paksból kapott meghívót és pályára is lépett a nemzeti csapatban. A sort novemberben a 21 éves Pető Milán folytathatja, aki középpályásként 12 NB I-es meccsen öt gólt szerzett ebben a szezonban. Szalait Mezőkövesdről, Petőt a Videotonból igazolta át a Paks, ők az újabb bizonyítékai a tolnaiaknál folyó nagyszerű szakmai kiválasztásnak. Emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy a DVSC-ből meghívott, a bajnokságban szintén ötgólos, 23 éves Szendrei Ákos Pakson kezdett el futballozni, onnan igazolt idén nyáron Debrecenbe, tehát az ő fejlesztésében is meghatározó szerepet játszott a paksi szakmai munka.
♦ A fiatalok után essen szó a tapasztaltabb, 30 éves Urblík Józsefről is. Marco Rossi a szeptemberi NL-meccsek előtt arról nyilatkozott, hogy ha egy adott poszton két hasonló statisztikájú és képességű játékos közül kell döntenie, akkor ezentúl mindig a fiatalabbat részesíti előnyben. A Vasasban az NB I-ben 12 meccsen öt gólt szerző és hat gólpasszt adó Urblík esete azonban bizonyítja, hogy amint a múltban, úgy a jelenben is mindenkinek megvan a lehetősége bekerülni a keretbe Rossinál és 30 évesen is lehet valakiből válogatott újonc. Tavaly a paksi Tóth Barna debütált 30 évesen (Osváth Attila pedig kilenc hónappal a 30. születésnapja előtt mutatkozott be), 2022-ben Szappanos Péter 32 évesen, 2020-ban Cseri Tamás 32, Könyves Norbert 31 évesen játszotta az első válogatott meccsét.
♦ A felvidéki Bártfáról (Szlovákia) származó Urblík beválogatása egy másik szempontból is érdekes. Nevezetesen, ha pályára lép, akkor időrendi sorrendben, Willi Orbán (születési hely: Németország), Holender Filip (Jugoszlávia, mai Szerbia), Loic Nego (Franciaország), Könyves Norbert (Jugoszlávia, mai Szerbia), ifj. Dárdai Pál (Németország), Kerkez Milos (Szerbia és Montenegró, mai Szerbia), Németh András (Dél-Afrika), Callum Styles (Anglia), Dárdai Márton és Dárdai Bence (Németország), valamint Pécsi Ármin (Ausztria) után, Rossi időszakában, hat év alatt ő lesz a 12. olyan válogatott játékos, aki nem Magyarországon született. Persze szinte minden egyes játékos története más és más, hiszen külhoni magyarokat (ide tartozik Urblík is), az egyik szülője vagy nagyszülője révén magyar származású, illetve időlegesen külföldön élő magyar családból származó vagy más nemzetiségű, de hosszabb ideig Magyarországon élő játékost egyaránt találunk a felsoroltak között.
A felsorolás azt mutatja meg, hogy az elmúlt közel egy évtizedben folyamatosan nőtt a külföldön született válogatott játékosok száma, akik között számos meghatározó labdarúgót is találunk. Ehhez a FIFA kapcsolódó szabályváltozásai is hozzájárultak – ez játszott szerepet Urblík esetében is (vagy korábban Negónál is), akit sokáig azért nem lehetett volna meghívni, mert 21 éves kora betöltése után pályára lépett a szlovák U21-es válogatottban. A magyar válogatottnál szóba jöhető, külföldön született labdarúgók felkutatása, országváltásának elősegítése a következő években is fontos lehet.
♦ Marco Rossinál azt is megszokhattuk, hogy hosszabb-rövidebb idő után visszatérő játékosok is rendre felbukkannak a keretben. A legújabb névsorból a lengyel Pogon Szczecinben formába lendülő Szalai Attila idén először kapott meghívót. A 28 éves, 53-szoros védő 2019-ben mutatkozott be a válogatottban, azóta minden évben pályára lépett a csapatban, de most először fordult elő vele, hogy egymás után nyolc meccsen sem szerepelt a mérkőzésre nevezett keretben.
A VÁLOGATOTTBAN BEMUTATKOZÓ ÚJONCOK MARCO ROSSINÁL (zárójelben a játékosok klubja a bemutatkozásukkor)
2026 (11)
Bárány Donát (Debreceni VSC), Csinger Márk (ETO FC), Jurek Gábor (MTK), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Pécsi Ármin (Liverpool FC), Szalai József (Paks), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Milán (Vasas FC), Tóth Rajmund (ETO FC), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
2025 (11)
Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paksi FC), Ötvös Bence (Ferencváros), Szalai Gábor (Ferencváros), Redzic Damir (DAC – Szlovákia), Tóth Alex (Ferencváros), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Tóth Barna (Paksi FC), Vitális Milán (ETO FC)
2024 (7)
Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gera Dániel (Diósgyőr), Gruber Zsombor (Ferencváros), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)
2023 (5)
Csoboth Kevin (Újpest FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK Budapest), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Varga Barnabás (Paksi FC)
2022 (8)
Ádám Martin (Paksi FC), Baráth Péter (Debreceni VSC), ifj. Dárdai Pál (Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Vancsa Zalán (MTK Budapest), Szappanos Péter (Bp. Honvéd), Németh András (Genk – Belgium), Callum Styles (Barnsley – Anglia)
2021 (8)
Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Hahn János (Paksi FC), Kiss Tamás (SC Cambuur – Hollandia), Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Tamás Márk (Slask Wroclaw – Lengyelország)
2020 (5)
Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár FC), Schäfer András (DAC 1904 – Szlovákia), Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC)
2019 (7)
Ferenczi János (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan – Szlovákia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szalai Attila (Apollon – Ciprus), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)
2018 (3)
Baráth Botond (Bp. Honvéd), Holender Filip (Bp. Honvéd), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
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