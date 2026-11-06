Urblík lehet a 12. olyan válogatott újonc Rossinál, aki nem Magyarországon született

♦ A keddi kerethirdetés egyik érdekessége, hogy három új játékos is meghívást kapott – a paksi Pető Milán, a debreceni Szendrei Ákos és a Vasasban szereplő Urblík József –, és ha csak egy is pályára lép közülük az utolsó két idei válogatott meccsen, akkor Marco Rossi új rekordot állít fel. A szakember 2018 óta tartó kapitányi időszakában, egy naptári éven belül a legtöbben, 11-en tavaly mutatkoztak be a válogatottban. 2026-ban, az eddigi őszi meccsekkel újra elértük ezt a számot, azzal, hogy a Nemzetek Ligájába Jurek Gábor, Tóth Milán és Szalai József is bemutatkozott. Közülük az új keretnek csak Jurek maradt a tagja (Tóth Milán sérült, de Szalai József sem kapott most meghívót).

♦ Ugyanakkor azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy a most kihirdetett 27-es keretben összesen öt olyan játékos van, aki még nem lépett pályára a nemzeti csapatban, az először meghívót kapott trió mellett ide tartozik Gundel-Takács Bence és Várkonyi Bence is. Az öt közül, ha csak egy is pályára lép, akkor Marco Rossi két év alatt másodszor állít fel új csúcsot az egy naptári évben bemutatkozó játékosok számában.

♦ Egy másik sorozat folytatására is jó esély mutatkozik. Októberben kimutattuk, hogy a Rossi-érában a Paksi FC adja a legtöbb újoncot a válogatottba, nyolc év alatt Szalai József volt a hatodik olyan játékos, aki a Paksból kapott meghívót és pályára is lépett a nemzeti csapatban. A sort novemberben a 21 éves Pető Milán folytathatja, aki középpályásként 12 NB I-es meccsen öt gólt szerzett ebben a szezonban. Szalait Mezőkövesdről, Petőt a Videotonból igazolta át a Paks, ők az újabb bizonyítékai a tolnaiaknál folyó nagyszerű szakmai kiválasztásnak. Emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy a DVSC-ből meghívott, a bajnokságban szintén ötgólos, 23 éves Szendrei Ákos Pakson kezdett el futballozni, onnan igazolt idén nyáron Debrecenbe, tehát az ő fejlesztésében is meghatározó szerepet játszott a paksi szakmai munka.