F1: hivatalos a Racing Bulls jövő évi versenyzői felállása, teljes a mezőny

H. Á.H. Á.
2026.11.12. 12:57
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Lawson (balra) és Lindblad marad a helyén jövőre (Fotó: Getty Images)
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F1 Arvid Lindblad Racing Bulls Liam Lawson
A Racing Bulls Formula–1-es istállója bejelentette, hogy a 2027-es idényben is a Liam Lawson, Arvid Lindblad páros vezeti a csapat két autóját, s ezzel teljessé vált a jövő évi mezőny.

A Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte meg a pilótáit, ám végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.

Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a 9., csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik a Racing Bulls. Ezzel az is eldőlt, hogy jövőre nem lesz abszolút újonc a mezőnyben, miután a Haashoz érkező brazil Rafael Camara – a francia Esteban Ocon távozása után – a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első F1-es futamát.

 

F1 Arvid Lindblad Racing Bulls Liam Lawson
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