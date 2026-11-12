F1: hivatalos a Racing Bulls jövő évi versenyzői felállása, teljes a mezőny

A Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte meg a pilótáit, ám végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.

Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a 9., csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik a Racing Bulls. Ezzel az is eldőlt, hogy jövőre nem lesz abszolút újonc a mezőnyben, miután a Haashoz érkező brazil Rafael Camara – a francia Esteban Ocon távozása után – a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első F1-es futamát.