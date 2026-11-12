Cristiano Ronaldónak különleges találkozásai voltak Szoboszlai Dominikkal
|Nagy, sőt, történelmi léptékű korszak zárult le a világfutballban: Cristiano Ronaldo 23 év után végleg visszavonult a portugál válogatottól. A 41 éves, ötszörös aranylabdás világsztár közösségi oldalán közzétett érzelmes videóüzenetben búcsúzott el a nemzeti csapattól és a legendás 7-es meztől. A klasszis labdarúgó példátlan világrekordokkal, 234 mérkőzéssel és 146 góllal a háta mögött távozik a nemzeti csapattól, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint két Nemzetek Ligája-trófeát nyert hazájának. A döntést nem sokkal azután hozta meg, hogy összetűzésbe keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, ezúttal azonban nem a kenyértörést, illetve az okait, hanem az egyedülálló és korszakos válogatott pályaívet vontuk górcső alá négy oldalt felölelő összeállításunkban.
2009. szeptember 9., vb-selejtező
Magyarország–Portugália 0–1
A világ akkori legjobb csapatából, a Manchester Unitedből a Real Madridba szerződő Cristiano Ronaldo először játszott Magyarország ellen. A himnuszoknál az akkor még csak egyszeres aranylabdás előtt álló gyerekek közül Szoboszlai Dominik volt az egyik.
2009. október 10., vb-selejtező
Portugália–Magyarország 3–0
Cristiano Ronaldo éles szögből leadott lövése után középre ütötte a labdát Babos Gábor, a kipattanóból Simao Sabrosa szerzett vezetést. A portugáloknak egy hónappal a budapesti mérkőzés után sem jelentett gondot a győzelem.
2016. június 22., Eb-csoportmérkőzés
Magyarország–Portugália 3–3
A magyar válogatott legutóbbi vb-szereplése, az 1986 óta tartó időszak egyik legemlékezetesebb mérkőzése. Gera Zoltán mesteri góljára Nani válaszolt, Cristiano Ronaldo ugratta ki, majd Dzsudzsák Balázs két megpattanó lövésből született gólja után mindkétszer ő egyenlített. Első gólját sarokkal szerezte, az elhíresült hisztije után a másodikat fejjel, így paraszthajszállal, de továbbjuttatta csapatát, majd az aranyéremig vezette.
2017. március 25., vb-selejtező
Portugália–Magyarország 3–0
Sima vereség Portugáliában: Cristiano Ronaldo ballal és jobbal is szenzációs gólt szerzett a tizenhatoson kívülről.
2017. szeptember 3., vb-selejtező
Magyarország–Portugália 0–1
Mint 2009-ben: itthon 0–1, idegenben 0–3. Szemernyi esély sem mutatkozott a magyar gólszerzésre, bravúrra. Cristiano Ronaldo André Silva győztes gólját készítette elő.
2021. június 15., Eb-csoportmérkőzés
Magyarország–Portugália 0–3
A Szoboszlai Dominikot nélkülöző magyar válogatott kiválóan helytállt a hajráig, de Raphael Guerreiro 84. percben született vezető gólja után összeomlott. Cristiano Ronaldo előbb tizenegyesből, majd látványos támadás végén szerzett gólt.
2025. szeptember 9., vb-selejtező
Magyarország–Portugália 2–3
Varga Barnabás duplája sem volt elég a pontszerzéshez, a hajrában egy rossz labdakihozatal miatt szertefoszlottak az álmaink. Cristiano Ronaldo a második félidőben tizenegyesből volt eredményes.
2025. október 14., vb-selejtező
Portugália–Magyarország 2–2
Ahogy mind a hat 2025-ös selejtezőn, ezúttal is Magyarország szerzett vezetést, hogy aztán Cristiano Ronaldo nyolcadik és kilencedik gólját is megszerezze ellenünk. Ezúttal viszont a mieink örülhettek a végén, a hosszabbításban Szoboszlai Dominik egyenlített.
Juhász Roland, 95-szörös válogatott védő: – Háromszor is játszottam a válogatottal Cristiano Ronaldo ellen, sok sikerélményünk sajnos nem volt azokon a meccseken… Olyan játékos, aki ellen hiába készülsz, egy-egy váratlan megoldásával is képes mérkőzést nyerni. A legjobb játékát ellenünk a 2016-os Eb-csoportmeccsen hozta, amikor két gólt is szerzett a három-hármas lyoni találkozón. Sok magasan jegyzett futballista ellen játszottam pályafutásom során, de lenyűgöző volt látni, milyen elmozgásai vannak például egy szöglet előtt. Aznap azért megismertük azt az arcát, amikor rendkívül feszült és kritikus volt a saját csapattársaival is.
Gyepes Gábor, 26-szoros válogatott védő: – Kétezerkilenc szeptember kilencedikén játszottunk a portugálok ellen a Puskás Ferenc Stadionban. Szoboszlai Dominik bekísérőgyerek volt azon a mérkőzésen. Meghatározó emlékem az a meccs, mert jól játszottam, és velem cserélt mezt Cristiano Ronaldo. Azóta is megvan otthon, nem kereteztem be, ki sem mostam, olyan állapotban van, ahogy megkaptam. Pedig engem sohasem érdekelt, kivel cserélek mezt, de rá nagyon felnéztem, és mivel az oldalamon játszott, már a szünetben megbeszéltem vele, adja nekem a dresszét. Pedig egyáltalán nem kíméltem, az első félidőben a szögletzászlónál ki is tettem a pályáról. Egy hónappal később Lisszabonban is megmérkőztünk vb-selejtezőn – az a meccs már nem sikerült olyan jól...
Elek Ákos, 48-szoros válogatott középpályás: – Élete formájában volt a 2016-os Eb-csoportmeccsünk idején, két remek gólt is szerzett. Már a játékoskijáróban lehetett tapasztalni, milyen karizmája van, milyen aura veszi körül. Három-háromnál volt egy kapufám, sokszor elhangzik, ha az bemegy, a portugálok kiesnek a csoportból, és nem nyerik meg az Eb-t... A következő évben Budapesten is összecsaptunk, ott rengeteg párharcom volt vele, mert a négy védő előtt játszottam, sokat kellett segíteni a védekezés során. A végén csak villant egyet, és gólpasszt adott.
Kleinheisler László, 53-szoros válogatott középpályás: – Különleges élmény volt pályára lépni ellene a 2021-es Eb-n, a Puskás Arénában. Világszínvonalú játékos, akinek a jelenléte önmagában is nagy kihívást jelent. Ugyanakkor a mérkőzésen nem azzal foglalkoztam, hogy ki áll velem szemben, hanem azzal, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam. A 2016-os Eb-n épp a portugálok ellen nem léptem pályára, a Belgium elleni nyolcaddöntő előtt pedig sérülést szenvedtem, ami miatt nem tudtam segíteni a csapatot. Nagyon nehéz volt kívülről nézni a mérkőzést, hiszen minden játékos azért dolgozik, hogy egy ilyen történelmi pillanatban a pályán lehessen, de büszke voltam arra, amit a válogatott azon az Eb-n elért.