Cristiano Ronaldónak különleges találkozásai voltak Szoboszlai Dominikkal

Juhász Roland, 95-szörös válogatott védő: – Háromszor is játszottam a válogatottal Cristiano Ronaldo ellen, sok sikerélményünk sajnos nem volt azokon a meccseken… Olyan játékos, aki ellen hiába készülsz, egy-egy váratlan megoldásával is képes mérkőzést nyerni. A legjobb játékát ellenünk a 2016-os Eb-csoportmeccsen hozta, amikor két gólt is szerzett a három-hármas lyoni találkozón. Sok magasan jegyzett futballista ellen játszottam pályafutásom során, de lenyűgöző volt látni, milyen elmozgásai vannak például egy szöglet előtt. Aznap azért megismertük azt az arcát, amikor rendkívül feszült és kritikus volt a saját csapattársaival is. Gyepes Gábor, 26-szoros válogatott védő: – Kétezerkilenc szeptember kilencedikén játszottunk a portugálok ellen a Puskás Ferenc Stadionban. Szoboszlai Dominik bekísérőgyerek volt azon a mérkőzésen. Meghatározó emlékem az a meccs, mert jól játszottam, és velem cserélt mezt Cristiano Ronaldo. Azóta is megvan otthon, nem kereteztem be, ki sem mostam, olyan állapotban van, ahogy megkaptam. Pedig engem sohasem érdekelt, kivel cserélek mezt, de rá nagyon felnéztem, és mivel az oldalamon játszott, már a szünetben megbeszéltem vele, adja nekem a dresszét. Pedig egyáltalán nem kíméltem, az első félidőben a szögletzászlónál ki is tettem a pályáról. Egy hónappal később Lisszabonban is megmérkőztünk vb-selejtezőn – az a meccs már nem sikerült olyan jól... Elek Ákos, 48-szoros válogatott középpályás: – Élete formájában volt a 2016-os Eb-csoportmeccsünk idején, két remek gólt is szerzett. Már a játékoskijáróban lehetett tapasztalni, milyen karizmája van, milyen aura veszi körül. Három-háromnál volt egy kapufám, sokszor elhangzik, ha az bemegy, a portugálok kiesnek a csoportból, és nem nyerik meg az Eb-t... A következő évben Budapesten is összecsaptunk, ott rengeteg párharcom volt vele, mert a négy védő előtt játszottam, sokat kellett segíteni a védekezés során. A végén csak villant egyet, és gólpasszt adott. Kleinheisler László, 53-szoros válogatott középpályás: – Különleges élmény volt pályára lépni ellene a 2021-es Eb-n, a Puskás Arénában. Világszínvonalú játékos, akinek a jelenléte önmagában is nagy kihívást jelent. Ugyanakkor a mérkőzésen nem azzal foglalkoztam, hogy ki áll velem szemben, hanem azzal, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam. A 2016-os Eb-n épp a portugálok ellen nem léptem pályára, a Belgium elleni nyolcaddöntő előtt pedig sérülést szenvedtem, ami miatt nem tudtam segíteni a csapatot. Nagyon nehéz volt kívülről nézni a mérkőzést, hiszen minden játékos azért dolgozik, hogy egy ilyen történelmi pillanatban a pályán lehessen, de büszke voltam arra, amit a válogatott azon az Eb-n elért.