Erős havazás akadályozza a norvég válogatott NL-felkészülését – kép

Norvégia jelenleg utolsó helyen áll az A-ligában, de csak rosszabb egymás elleni eredménye miatt szorul Wales mögé. A két csapat szombaton egymás ellen játszik, már ha az időjárás engedi.

Csütörtökön ugyanis hatalmas havazás kezdődött Kelet-Norvégiában, és emiatt a válogatott déli edzését el kellett halasztani, a szövetség 15 órára tette át a gyakorlást. Kérdés, hogy ezt megrendezik-e, ugyanis az időjárás előrejelzés egész napra jósolja a havazást.

A szombati mérkőzésnek otthont adó Ullevaal Stadion vezetője szerint a játéktér jó állapotban van, annak ellenére, hogy mindent hó borít. A gyep számára pedig az a legjobb, ha hagyják, hogy a hó magától elolvadjon.

„Jelen állás szerint nem fogjuk eltakarítani a havat. Hagyjuk, hogy magától elolvadjon” – mondta Carl Bernhard Svenke, aki hozzátette, hogy külön hóeltakarító csapat áll készenlétben, hogy a mérkőzésre minden a legnagyobb rendben legyen. – „A talajfűtés megfelelő ahhoz, hogy megakadályozza a játéktér alkalmatlanná válását, feltéve, hogy a hőmérséklet abban a tartományban marad, amely lehetővé teszi, hogy a berendezés hatékonyan működhessen.”

A válogatott kedden még Lilleströmben gyakorolt, de a csütörtöki és pénteki edzéseket már az Ullevaalban tartotta volna.

A Meteorológiai Intézet azt a tájékoztatást adta, hogy egész nap kitart a csapadék, havazás és havas eső egyaránt várható, aminek következtében néhány centiméteres nedves, latyakos hóréteg rakódik le. Szombatra ugyan már száraz időt jósolnak, viszont a hőmérséklet nem emelkedik négy fok fölé, így a korábban lehullott csapadék valószínűleg megmarad a földön.