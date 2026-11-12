Erős havazás akadályozza a norvég válogatott NL-felkészülését – kép

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.12. 10:55
Az Ullevaal Stadionnak már többször meg kellett küzdenie hasonló nehézségekkel (Fotó: Imago Images, archív)
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Nemzetek Ligája Norvégia havazás
Kelet-Norvégiában hatalmas hóesés van, a labdarúgó-válogatott csütörtök déli edzését el is kellett halasztani. A skandináv ország csapata szombaton Walest fogadja a Nemzetek Ligájában.

Norvégia jelenleg utolsó helyen áll az A-ligában, de csak rosszabb egymás elleni eredménye miatt szorul Wales mögé. A két csapat szombaton egymás ellen játszik, már ha az időjárás engedi.

Csütörtökön ugyanis hatalmas havazás kezdődött Kelet-Norvégiában, és emiatt a válogatott déli edzését el kellett halasztani, a szövetség 15 órára tette át a gyakorlást. Kérdés, hogy ezt megrendezik-e, ugyanis az időjárás előrejelzés egész napra jósolja a havazást.

A szombati mérkőzésnek otthont adó Ullevaal Stadion vezetője szerint a játéktér jó állapotban van, annak ellenére, hogy mindent hó borít. A gyep számára pedig az a legjobb, ha hagyják, hogy a hó magától elolvadjon.

„Jelen állás szerint nem fogjuk eltakarítani a havat. Hagyjuk, hogy magától elolvadjon” – mondta Carl Bernhard Svenke, aki hozzátette, hogy külön hóeltakarító csapat áll készenlétben, hogy a mérkőzésre minden a legnagyobb rendben legyen. – „A talajfűtés megfelelő ahhoz, hogy megakadályozza a játéktér alkalmatlanná válását, feltéve, hogy a hőmérséklet abban a tartományban marad, amely lehetővé teszi, hogy a berendezés hatékonyan működhessen.”

A válogatott kedden még Lilleströmben gyakorolt, de a csütörtöki és pénteki edzéseket már az Ullevaalban tartotta volna.

A Meteorológiai Intézet azt a tájékoztatást adta, hogy egész nap kitart a csapadék, havazás és havas eső egyaránt várható, aminek következtében néhány centiméteres nedves, latyakos hóréteg rakódik le. Szombatra ugyan már száraz időt jósolnak, viszont a hőmérséklet nem emelkedik négy fok fölé, így a korábban lehullott csapadék valószínűleg megmarad a földön.

Nemzetek Ligája Norvégia havazás
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