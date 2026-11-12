Magyar útlevél, román mez – hol játszhat Corbu Máriusz?

Különös helyzet: Corbu Máriusz magyar állampolgár, magyarul beszél, Magyarországon futballozik, mégis Románia válogatottjában mutatkozhat be a hétvégén. A Ferencváros 24 éves középpályását Gheorghe Hagi szövetségi kapitány meghívta a Lengyelország és Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, s ha pályára lép, végleg bezárul előtte a magyar válogatott ajtaja. Pedig korábban a magyar nemzeti csapatnál is felvetődött a neve, csakhogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai szerint az állampolgárság önmagában nem elegendő a válogatottsághoz. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) korábbi tájékoztatása szerint a futballistának nincs ismert, Magyarországon született szülője vagy nagyszülője, ezért öt év folyamatos magyarországi tartózkodásra lenne szüksége. A Puskás Akadémiánál 2020 és 2024 között eltöltött időszakát megszakította ciprusi szerződése, így a Ferencvároshoz 2026 januárjában visszatérő játékos legkorábban 2031-ben válna jogosulttá.

Csakhogy akad egy érdekes jogi kérdés. Barabás János közgazdász, külügyi szakértő, nyugalmazott diplomata az MLSZ-hez, illetve lapunkhoz is eljuttatott okfejtése szerint a magyar állampolgársági törvény lehetőséget ad egyszerűsített honosításra magyar felmenők vagy a magyarországi származás valószínűsítése alapján. Kérdés, hogy a középpályás milyen jogcímen kapta meg az állampolgárságot, és vizsgálták-e, hogy ez jelenthet-e bármilyen kivételt a FIFA előírásai alól. Willi Orbán példája mutatja, hogy a családi gyökereknek lehet jelentőségük, ám a két eset jogilag nem feltétlenül azonos. A FIFA ugyanis tényleges területi kötődést követel meg, a magyar honosítás pedig nem helyettesíti automatikusan ezt a feltételt. A kérdés tehát nem csupán az, hogy Corbu Máriusz lehetne-e magyar válogatott, hanem az is, hogy minden jogi lehetőséget feltártak-e. S persze az sem mellékes, mit szeretne maga a futballista, aki korábban lapunknak elmondta, szívesen lett volna magyar válogatott. A román meghívót most elfogadta, a következő napokban pedig olyan döntés születhet, amely hosszú időre meghatározza válogatottbeli pályafutását. Ha pályára lép a következő napokban Románia színeiben, a magyar válogatott ajtaja végképp bezárul előtte.

A Corbu Máriusz esetleges honosításával kapcsolatos kérdéseinket szerdán elküldtük az MLSZ sajtóosztályára, s amint a szövetség reagál, természetesen közöljük olvasóinkkal is.