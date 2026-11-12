Gyalogló csapat Európa-bajnokságot rendezhetnek 2029-ben Békéscsabán

Tajti-Márton Anita, a Magyar Atlétikai-szövetség elnöke október végén látogatott Békéscsabára, hogy felmérje, a város tud-e atlétikai kiemelt esemény házigazdája lenni a jövőben. A városvezetés akkor igennel válaszolt, erről azonban közgyűlési jóváhagyásra is szükség volt.

Szarvas Péter polgármester az ülésen elmondta, az atlétikai szövetség nyújt be pályázatot a verseny rendezésére november 30-ig, a döntés 2027 kora tavaszán várható.

Varga Tamás alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy mintegy 250 sportoló és 100-150 kísérő érkezhet az Európai Atlétikai Szövetség 30-35 tagországából, ami városmarketing szempontból is jelentős a békési megyeszékhely számára. Hozzátette, „sokmilliós pénzbeli támogatási igény nem merült fel”.

Az előterjesztés szerint a 2029. évi Európa-bajnokságra várhatóan május 13-án kerül sor. A verseny a szabályok szerint 1 kilométeres körön zajlik a belvárosban. A logisztikai bázis, egyben a verseny- és médiaközpont a Csabagyöngye Kulturális Központ (CSAKK) lenne. A tervezett útvonal „kipróbált helyszín”, hiszen évről évre itt rendezik meg az országos kerékpáros kritériumversenyt.

A szövetség Békéscsabától a CSAKK rendelkezésre bocsátását; kordonok, bóják biztosítását kéri, valamint közreműködést a tervezett útszakaszt kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való tárgyalásokban.

Az előterjesztésben az is szerepel, hogy „amennyiben megvalósul, ez lenne a városban valaha megrendezett legrangosabb atlétikai viadal.”

Olimpián eddig öt sportoló képviselte gyaloglásban a békéscsabai színeket: Urbanik Sándor – aki jelenleg a Békéscsabai Atlétikai Klub elnöke – négyszer, Urbanikné Rosza Mária háromszor, Oláh Barbara háromszor, valamint Ilyés Ildikó és Madarász Viktória. A jelenleg is zajló ifjúsági olimpián is van a városnak képviselője Alföldi Sára Kata személyében.

Békéscsaba 2026-ban 47. alkalommal adott otthont a Nemzetközi Gyaloglóversenynek és Futógálának. Az esemény mára a Nemzetközi Atlétikai Szövetség hivatalos világranglista versenyévé vált, egyúttal Bronz-kategóriájú versenyként tagja a World Athletics Race Walking Tour versenysorozatának. Ez azt jelenti, hogy a város rendezői gárdája, az időmérő rendszerek, a bírói kar és a logisztikai apparátus már most a legszigorúbb nemzetközi protokollok szerint végzi a munkáját – írták.

A határozati javaslatot mind a 14 jelen lévő képviselő támogatta.

