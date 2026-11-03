Marco Rossi: Urblík József lehet Szoboszlai Dominik helyettese

A sajtótájékoztató elején az MLSZ sajtófőnöke, Szabó Gergő bejelentette, kedd reggel megérkezett a FIFA állásfoglalása, amelynek értelmében meghívhatták a keretbe a Vasas 30 esztendős játékosát, a korábbi szlovák utánpótlás-válogatott Urblík Józsefet.

A Nemzeti Sport elsőként arról kérdezte Marco Rossit, mivel vívták ki a válogatott meghívót a keret újoncai.

„Szeretem őket, nagyon csinosak. A viccet félretéve, folyamatosan figyeljük a teljesítményüket, és úgy gondolom, mindhármuk esetében most jött el a megfelelő pillanat. Szendrei Ákos nagyon jól dolgozik, remekül helyez nyomást az ellenfeleire. Úgy vélem, a játéka hasznos lesz számunkra. Urblík Józsefet még akkor ismertem meg, amikor a Puskás Akadémiában játszott. Korábban nem volt lehetőségem meghívni. Rá tekinthetünk úgy, mint Szoboszlai Dominik helyettesére. Persze kérdés, hogy hogyan veszi fel a ritmust a nemzetközi mezőnyben, miként alkalmazkodik a meccsek intenzitásához és a gyors átmenetekhez. De jó futballista, akire a jelenben és a jövőben is számíthatunk, még akkor is, ha nem tartozik a fiatal játékosok közé. Pető Milán pedig agilis, gyors, technikás labdarúgó” – mondta el Marco Rossi.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, nagy létszámú keretet hívott össze, 3 kapussal és 24 mezőnyjátékossal.

„Hét-nyolc emberünket fenyegeti a sárga lapok miatti eltiltás veszélye, emiatt is igyekeztünk elegendő számú játékost meghívni” – magyarázta a kapitány.

Az 53-szoros válogatott Szalai Attila legutóbb 2025. november 16-án, az Írország ellen elbukott vb-selejtezőn játszott a nemzeti csapatban – most visszatérhet.

„Szerencsére újra jó formába lendült. Tapasztalt a nemzetközi mezőnyben, hiszen számos alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Azt el kell mondanom, hogy első körben a Csinger Márk, Willi Orbán párosra számítok a védelem közepén, de Szalai Attila jó vészmegoldásnak bizonyulhat, ha valamelyiküket pótolni kell.”

A combizomsérülését követően az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen visszatérő Szoboszlai Dominikról is beszélt a kapitány.

„Végre játszott, harminc percet töltött a pályán. Ahhoz, hogy a PL-ben ennyi időre is pályára léphess, fittnek kell lenned. Dominik rendben van.”

A magyar válogatott jövő hétfőn kezdi meg a felkészülést a Grúzia és Észak-Írország elleni mérkőzésekre a telki edzőközpontban.