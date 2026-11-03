Marco Rossi: Urblík József lehet Szoboszlai Dominik helyettese

A sajtótájékoztató elején az MLSZ sajtófőnöke, Szabó Gergő bejelentette, kedd reggel megérkezett a FIFA állásfoglalása, amelynek értelmében meghívhatták a keretbe a Vasas 30 esztendős játékosát, a korábbi szlovák utánpótlás-válogatott Urblík Józsefet.
A Nemzeti Sport elsőként arról kérdezte Marco Rossit, mivel vívták ki a válogatott meghívót a keret újoncai.
„Szeretem őket, nagyon csinosak. A viccet félretéve, folyamatosan figyeljük a teljesítményüket, és úgy gondolom, mindhármuk esetében most jött el a megfelelő pillanat. Szendrei Ákos nagyon jól dolgozik, remekül helyez nyomást az ellenfeleire. Úgy vélem, a játéka hasznos lesz számunkra. Urblík Józsefet még akkor ismertem meg, amikor a Puskás Akadémiában játszott. Korábban nem volt lehetőségem meghívni. Rá tekinthetünk úgy, mint Szoboszlai Dominik helyettesére. Persze kérdés, hogy hogyan veszi fel a ritmust a nemzetközi mezőnyben, miként alkalmazkodik a meccsek intenzitásához és a gyors átmenetekhez. De jó futballista, akire a jelenben és a jövőben is számíthatunk, még akkor is, ha nem tartozik a fiatal játékosok közé. Pető Milán pedig agilis, gyors, technikás labdarúgó” – mondta el Marco Rossi.
A szövetségi kapitány arról is beszélt, nagy létszámú keretet hívott össze, 3 kapussal és 24 mezőnyjátékossal.
„Hét-nyolc emberünket fenyegeti a sárga lapok miatti eltiltás veszélye, emiatt is igyekeztünk elegendő számú játékost meghívni” – magyarázta a kapitány.
Az 53-szoros válogatott Szalai Attila legutóbb 2025. november 16-án, az Írország ellen elbukott vb-selejtezőn játszott a nemzeti csapatban – most visszatérhet.
„Szerencsére újra jó formába lendült. Tapasztalt a nemzetközi mezőnyben, hiszen számos alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Azt el kell mondanom, hogy első körben a Csinger Márk, Willi Orbán párosra számítok a védelem közepén, de Szalai Attila jó vészmegoldásnak bizonyulhat, ha valamelyiküket pótolni kell.”
A combizomsérülését követően az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen visszatérő Szoboszlai Dominikról is beszélt a kapitány.
„Végre játszott, harminc percet töltött a pályán. Ahhoz, hogy a PL-ben ennyi időre is pályára léphess, fittnek kell lenned. Dominik rendben van.”
A magyar válogatott jövő hétfőn kezdi meg a felkészülést a Grúzia és Észak-Írország elleni mérkőzésekre a telki edzőközpontban.
|Csaknem csapatnyian épültek fel sérülésükből
|Visszatérőből nincs hiány a válogatottnál. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik októberben három mérkőzést kihagyott a Liverpoolban, ám combizomsérüléséből felépülve csereként bő fél órát játszott az Arsenal elleni hétvégi bajnokin. A Nemzetek Ligája első négy találkozójáról combizomsérülése miatt lemaradó Varga Barnabás ismét egészséges: októberben-novemberben két-két bajnokit és BL-meccset játszott az AEK-ben, a Panetolikosz ellen gólt szerzett. Újra a pályán Sallai Roland is, combizomszakadásból felépülve végigjátszotta a Galatasaray utóbbi négy meccsét – a Lille elleni BL-találkozón jobbhátvéd létére gólpasszal jelentkezett. Bolla Bendegúz Belfastban szenvedett az első félidőben súlyosnak tetsző bokasérülést, ám azóta csapata mind az öt mérkőzésén kezdett, négyet végigjátszott. Redzic Damir számításait izomsérülés húzta keresztül, és bár a Salzburg utóbbi két meccsét kihagyta emiatt, meghívást kapott Marco Rossitól. Callum Styles is izomsérüléssel bajlódott a bal lábában, ő azonban már nem szorul kényszerpihenőre, az előző válogatott szünet óta együttese mind az öt találkozóját végigjátszotta, a West Ham ellen gólt lőtt. Baráth Péter csuklóműtéte után épült fel, a Sigma Olomouc előző két mérkőzésén pályára lépett, a Zbrojovka Brno ellen gólpasszt adott. B. L.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia