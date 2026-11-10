Nem szakadt el Lukács Dániel combhajlító izma

B. L.B. L.
2026.11.10. 08:28
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Lukács Dániel játéka még kérdéses (Fotó: Kovács Péter)
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Nemzetek Ligája Lukács Dániel magyar válogatott
Lukács Dániel megsérült a Kisvárda elleni bajnokin, és bár az eset elsőre súlyosnak tűnt, a magyar válogatott edzőtáborában elvégzett vizsgálat megnyugtató eredményt hozott.

Aggasztó jelent volt: Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki 33. percében a jobb combjához kapott, majd kis idő elteltével a földre huppant. Az orvosi stáb rövid időre szemügyre vette, majd jelezte a kispadnak, cserére van szükség.

Lapunk úgy tudja, a sérülés súlyosnak tűnt, erős volt a combhajlítóizom-szakadás gyanúja, ám a harmincéves futballista a válogatott edzőtáborába érkezve képalkotó vizsgálaton vett részt, amely megnyugtató eredményt hozott.

Úgy tűnik tehát, nagyobb volt az ijedtség a kelleténél, ugyanakkor a nemzeti csapat orvosi stábjára vár a döntés, hogy Lukács Dániel állapota lehetővé teszi-e a szereplését a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

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Hétfő este szállt ki az autóból a Telki edzőközpontban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna – élőben az NSO-n!

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

 

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