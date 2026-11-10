Nem szakadt el Lukács Dániel combhajlító izma
Aggasztó jelent volt: Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki 33. percében a jobb combjához kapott, majd kis idő elteltével a földre huppant. Az orvosi stáb rövid időre szemügyre vette, majd jelezte a kispadnak, cserére van szükség.
Lapunk úgy tudja, a sérülés súlyosnak tűnt, erős volt a combhajlítóizom-szakadás gyanúja, ám a harmincéves futballista a válogatott edzőtáborába érkezve képalkotó vizsgálaton vett részt, amely megnyugtató eredményt hozott.
Úgy tűnik tehát, nagyobb volt az ijedtség a kelleténél, ugyanakkor a nemzeti csapat orvosi stábjára vár a döntés, hogy Lukács Dániel állapota lehetővé teszi-e a szereplését a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
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