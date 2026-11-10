Nem szakadt el Lukács Dániel combhajlító izma

Aggasztó jelent volt: Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki 33. percében a jobb combjához kapott, majd kis idő elteltével a földre huppant. Az orvosi stáb rövid időre szemügyre vette, majd jelezte a kispadnak, cserére van szükség.

Lapunk úgy tudja, a sérülés súlyosnak tűnt, erős volt a combhajlítóizom-szakadás gyanúja, ám a harmincéves futballista a válogatott edzőtáborába érkezve képalkotó vizsgálaton vett részt, amely megnyugtató eredményt hozott.

Úgy tűnik tehát, nagyobb volt az ijedtség a kelleténél, ugyanakkor a nemzeti csapat orvosi stábjára vár a döntés, hogy Lukács Dániel állapota lehetővé teszi-e a szereplését a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.