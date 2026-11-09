Nemzetek Ligája: Az első helyre várom magunkat – Jurek Gábor

„Nagyon sokat jelent, hogy számol velem Marco Rossi. Szépen felépítettem magam és a mester is úgy látja, hogy helyem van a csapatban, én pedig nagyon büszkén viselem ezt a mezt” – kezdte az M4 Sportnak adott interjúját Jurek Gábor, aki az MTK és a Honvéd összecsapása után nyilatkozott. A négyszeres válogatott támadó szeretné a jó formáját a nemzeti együttesben is megmutatni, ahol magasabb intenzitású mérkőzések várják: „Itt minden párharcot meg kell nyerni ahhoz, hogy felülkerekedj a másikon”. Jurek végül azt is hozzátette, hogy ebben még fejlődnie kell.

„Nagyon kemény meccsekre számítok. A grúzok elleni meccs annyiban más lesz, hogy nem lesz mögöttünk 60 ezer ember, de ettől függetlenül felkészülünk és beletesszük a melót, hiszen szeretnénk az élen végezni” – mondta az MTK támadója, aki az első helyre várja a válogatottat.

Az M4 Sport Gundel-Takács Bencét is megkérdezte, mit vár a soron következő két találkozótól. A Zalaegerszeg kapusa szerint éppen eljött az ideje, hogy bevegyék az eddig még gólt nem kapó északírek kapuját: „Most ők jönnek a mi pályánkra. Mi idegenben nagyon kemény fogadtatást kaptunk tőlük, meglátják, mit kapnak majd, amikor hozzánk jönnek”. Gundel-Takács a Tóth Balázzsal való kapcsolatáról is szót ejtett, kiemelte, amellett, hogy nagyon jó vele a közös munka, próbál minél több mindent ellesni tőle.

Szűcs Kornél Várkonyi Bence sérülése után kapott ismét meghívót, a Vojvodina hátvédje az M1 kamerája előtt pedig elmondta, két nagyon nehéz mérkőzésre számít.

„Bencének innen is jobbulást kívánok, de nekem szerencsére úgy alakult, hogy lehetőséget kaptam a keretben. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, ahogy eddig is. Grúziában nem lesz egyszerű dolgunk, de már korábban megmutattuk, hogy nehéz helyzetben is jó eredményt tudunk elérni. Az északírek ellen is fontos mérkőzés vár ránk, jó lenne mindkét találkozót megnyerni” – tette hozzá a 25 éves játékos.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

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