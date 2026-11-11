A 2. hely 2. kalapot is érne az Eb-selejtezőn – megkaphatnánk a románokat vagy a szlovákokat is…  

A 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását bő két héttel a Nemzetek Ligája november 17-i zárása után tartják majd meg az észak-írországi Belfastban, december 6-án. Ennek az is az oka, hogy a sorsolás kalapbeosztását az NL csoportköre után kialakuló tabella alapján készítik el. Öt kalapból sorsolják ki a csapatokat, az első négy kalapban 12, az ötödikben hat gárda kap helyet. Az Eb-selejtezőn hat darab négyes és hat darab ötös csoportba kerülnek a résztvevők, mindegyik csoportba mindegyik kalapból maximum egy együttes (a négycsapatos csoportokba az első négy kalapból sorsolnak).

A kalapbeosztás úgy néz majd ki, hogy a Nemzetek Ligája 1–12. csapata kerül az első kalapba, vagyis a 16 tagú A-liga legjobb 12 válogatottja. Az eddigi eredmények alapján az már eldőlt, hogy Spanyolország, Portugália, Franciaország, Anglia, Hollandia, Görögország és Olaszország is első kalapos lesz. A 2. kalapba kerülnek az A-liga 13–16. helyezett gárdái és a B-liga legjobb nyolc csapata. Utóbbiban a B1-es csoportot hibátlan mérleggel vezető Svájc már biztosan benne lesz. Azok a válogatottak pedig, amelyek nem tudnak bekerülni a B-ligában a nyolc legjobb közé, illetve a B-nél lejjebb lévő divízióban szerepelnek az NL-ben, az alsóbb kalapokba mennek majd. Az alsóbb kalapok esetében az már biztos, hogy Románia és Észak-Macedónia 3. kalapos lesz és minden valószínűség szerint a C-ligabeli csoportjában vezető Szlovákia is. Biztosan a 4. kalapba kerül Örményország, Moldova, Kazahsztán, Lettország és San Marino, míg az ötödikbe Málta, Azerbajdzsán, Litvánia, Gibraltár, Andorra, Liechtenstein.

🔒 LOCKED teams in EURO 2028 qualifying pots: ✅ Pot 1: 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱🇬🇷🇮🇹❔❔❔❔❔ ✅ Pot 2: 🇨🇭❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔ ✅ Pot 3: 🇷🇴🇲🇰❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔ ✅ Pot 4: 🇦🇲🇲🇩🇰🇿🇱🇻🇸🇲❔❔❔❔❔❔❔ ✅ Pot 5: 🇲🇹🇦🇿🇱🇹🇬🇮🇦🇩🇱🇮 https://t.co/8uDRmQw4aX — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 10, 2026

Ami a B2-es csoportban jelenleg 2. helyen álló magyar válogatott szempontjából biztosan kijelenthető: ha az utolsó két meccsét egyaránt megnyeri, akkor minden más eredménytől függetlenül megnyeri a csoportját is, feljut az A-ligába és a 2. kalapba kerül az Eb-selejtezők sorsolásakor. Minden más esetben számolgatni kell, de a csoport 2. helye is 2. kalapot ér (amellett, hogy az NL-ben biztosan rájátszást is jelent a feljutásért).

Lehetséges kalapbeosztás a Football Meets Data becslése alapján (Forrás: football-md.com)

Tehát a 2. kalaphoz az első két hely valamelyikén kell végezni, és ez abban az esetben biztosan meglesz, ha az utolsó fordulóban itthon legyőzzük Észak-Írországot, mert akkor – Grúzián kívül – az északír, ukrán kettősből is egyet mindenképp megelőzünk. A grúziai győzelem önmagában még nem elég, ha az ukránok közben nyernek Belfastban (majd az utolsó kör eredményei számunkra kedvezőtlenül alakulnak).

Az egy másik kérdés, hogy a 2. kalap biztosan könnyebb csoportot jelent-e majd az Eb-selejtezőkön, mint a 3. kalap.

A Football Meets Data becsléseit is figyelembe véve – a csoportok várható végeredményeire nézve – a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön a 2. kalapba sorolva, papíron talán legrosszabb esetben bekerülhet egy Spanyolország, Románia (vagy Szlovákia), Finnország hármas mellé, miközben a 3. kalapból szerencsés esetben pedig kijöhetne akár egy Görögország, Észak-Írország, Magyarország, San Marino négyes is. Tehát nem feltétlenül jelent a 3. kalap könnyebb csoportot is. Persze az esély nagyobb, és ha már a lehetséges szcenárióknál tartunk, álljon itt a számunkra talán legkedvezőbbnek mondható lehetséges csoport egy 2. kalapos selejtezős besorolás esetén: Görögország, Magyarország, Izrael, San Marino.

A 12 Eb-selejtezős csoportból a 12 csoportelső és a nyolc legjobb 2. jut ki automatikusan az Angliában, Írországban, Skóciában és Walesben megrendezendő 2028-as Eb-re, négy további 2. helyezett pedig pótselejtezőt játszik, melybe négy olyan NL-csoportgyőztes is bekapcsolódik, amely nem jutott ki egyenes ágon.