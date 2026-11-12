Születésnapos játékvezető fújja a sípot a grúz–magyaron

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.11.12. 10:15
Ondrej Berka vezeti a magyar válogatott szombati meccsét (Fotó: Getty Images)
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Magyarország Nemzetek Ligája Ondrej Berka Grúzia magyar labdarúgó-válogatott játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Ondrej Berka vezeti a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést.

Az UEFA szokás szerint két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Nemzetek Ligája-mérkőzések játékvezetőit, és a szövetség honlapjáról kiderült, hogy Ondrej Berka vezeti a Grúzia–Magyarország összecsapást.

A cseh bíró a mérkőzés napján lesz 39 éves, és nemhogy a két válogatottal, de a két ország egyetlen klubcsapatával sem találkozott még pályafutása során.

A topkeret mögötti kalapban lévő Berka 2016 óta vezet a cseh élvonalban, és 2021 óta FIFA-kerettag. Szeptemberben már vezetett egy Nemzetek Ligája-meccset, akkor a B-ligában a svédek 2–1-re megverték a románokat. A BL-ben még nem mutatkozott be, az Európa-ligában öt főtáblás mérkőzésen fújt.

Berka munkáját Matej Vlcek és Kamil Hájek segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Ondrej Pechanec látja el. A videobíró a német Sascha Stegemann, segítője pedig a cseh Miroslav Zelinka lesz. Munkájukat az ír Edward Foley ellenőrzi.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

Magyarország Nemzetek Ligája Ondrej Berka Grúzia magyar labdarúgó-válogatott játékvezetés
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