Születésnapos játékvezető fújja a sípot a grúz–magyaron

Az UEFA szokás szerint két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Nemzetek Ligája-mérkőzések játékvezetőit, és a szövetség honlapjáról kiderült, hogy Ondrej Berka vezeti a Grúzia–Magyarország összecsapást.

A cseh bíró a mérkőzés napján lesz 39 éves, és nemhogy a két válogatottal, de a két ország egyetlen klubcsapatával sem találkozott még pályafutása során.

A topkeret mögötti kalapban lévő Berka 2016 óta vezet a cseh élvonalban, és 2021 óta FIFA-kerettag. Szeptemberben már vezetett egy Nemzetek Ligája-meccset, akkor a B-ligában a svédek 2–1-re megverték a románokat. A BL-ben még nem mutatkozott be, az Európa-ligában öt főtáblás mérkőzésen fújt.

Berka munkáját Matej Vlcek és Kamil Hájek segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Ondrej Pechanec látja el. A videobíró a német Sascha Stegemann, segítője pedig a cseh Miroslav Zelinka lesz. Munkájukat az ír Edward Foley ellenőrzi.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!