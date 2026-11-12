Jégkorong: a korábbi elnök szerint veszélybe kerülhet a junior vb megrendezése

2026.11.12. 11:10
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René Fasel (Fotó: Getty Images)
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Oroszország jégkorong IIHF
René Fasel, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) korábbi elnöke szerint veszélybe kerülhet a december 26-án kezdődő junior világbajnokság megrendezése, miután a kanadai kormány annak ellenére nem ad beutazási vízumot az oroszoknak, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) jogerős ítélete szerint biztosítani kell a válogatott részvételét.

„Ha nem találnak megoldást, kénytelenek lesznek lemondani a tornát” – mondta Fasel az orosz Match TV-nek arra utalva, hogy a CAS-ítéletek semmibe vétele mind a szövetségekre, mind pedig országokra nézve súlyos következményekkel járhat. Ha az IIHF nem veszi vissza az oroszokat, akkor a sportág olimpiai jövője kerülhet veszélybe, ha pedig egy ország nem ad vízumot sportolóknak, akkor nemzetközi versenyek rendezésétől eshet el.

Adam van Koeverden kanadai sportállamtitkár – korábbi olimpiai bajnok kajakos – még szerdán hangsúlyozta: addig nem térhet vissza minden a normális kerékvágásba, amíg az oroszok folytatják az Ukrajna elleni háborút, ezért nem adnak nekik vízumot.

Az viszont kérdéses, hogy Fasel – aki 1994 és 2021 között vezette a szervezetet – figyelmeztetése jogilag, illetve időszűke miatt valós-e, vagy pedig nyomásgyakorlás, ugyanis a svájci sportdiplomata 2023-ban orosz állampolgár lett, és közismerten jó a kapcsolata Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Korábban úgy nyilatkozott, hogy a nemzetközi jégkorongnak hidat kell képeznie a nemzetek között, még intenzív politikai konfliktusok idején is.

A hivatalos vízummegtagadás után az IIHF-nek el kell döntenie, hogy miként bonyolítja le a tízcsapatos junior elit vb-t, vagy – ahogy Fasel utalt rá – elveszi-e a Kanadától a rendezés jogát, ám az idő rövidsége miatt ez nem igazán jöhet szóba.

A norvégok tavaly feljutottak, azonban az oroszok visszavétele miatt elvileg visszasorolták őket a divízió I/A-osztályba, amelynek a világbajnokságát december 6-i kezdettel Budapesten rendezik. Az új helyzetben elképzelhető, hogy a norvégok mégis játszhatnak az elitben, és a magyar fővárosban esedékes torna az eredeti forgatókönyv szerint marad hatcsapatos. A magyar szövetség már jelezte, hogy kész hat- és hétcsapatos divízió I/A vb-t is rendezni a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban.

A kanadaiak mellett a januári ostravai női ifjúsági vb-nek otthont adó csehek, valamint a májusi mannheimi-düsseldorfi-gelsenkircheni férfi elit vb-re a németek sem kívánnak vízumot adni az oroszoknak, szembe menve a CAS-ítélettel, így viszont veszélybe kerülhet München olimpiai kandidálása. A német parlamenti pártok közül a politikai széleken található Alternatíva Németországnak (AfD) és a Baloldal (Die Linke) viszont támogatja az oroszok részvételét, szerintük ez „visszatérés lenne a normalitáshoz”. Jörn König, az AfD-frakció sportpolitikai szóvivője elítéli az oroszok ukrajnai háborúját, ám rámutatott: az amerikaiakat soha nem zárták ki versenyekből, holott ők is folytattak olyan háborúkat, amelyek sértették a nemzetközi jogot. Christian Görke, a Baloldal frakciójának sportpolitikai szóvivője szerint el kell fogadni a CAS döntését, ráadásul az oroszok más sportágakban már újra szerepelhetnek a nemzetközi porondon.

A sportdöntőbírósági ítélettel együtt a svéd, a finn, a cseh, a dán, a norvég, az osztrák, a svájci, a lett és az ukrán szövetség jelezte: válogatottjuk sehol sem lép addig pályára az oroszok ellen, amíg tart az ukrajnai háború. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy tehetős szponzorok is visszaléphetnek, így az IIHF pénzügyileg megroppanna.

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