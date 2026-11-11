Női kosár Eb-selejtező: hatalmas győzelem a vb-negyedik otthonában

Csendesen, a megszokott rutin szerint haladt csapatunk szerdai napja Németországban. A délelőtti dobóedzésen a játékosok igyekeztek megszokni a hamburgi csarnok távolságait, palánkját, gyűrűjét. A tréninget lezáró szokásos versenyt ezúttal Studer Ágnes és Lelik Réka nyerte holtversenyben, közvetlenül egymás után dobtak palánkos kosarat a félpályáról.

A mérkőzés előtt a VIP-teremben a magyar küldöttség vezetői megbizonyosodhattak, mennyire figyelmesek a helyiek, a menükártyán több magyar fogás is szerepelt. A játékosoknak viszont az volt a szerepe ezen az estén, hogy udvariatlan látogatók legyenek, és ennek becsülettel igyekeztek helytállni.

Mindkét himnuszt csodálatosan énekelte a helyi operaénekes hölgy, a miénket némi akcentussal, de ezt el lehetett nézni neki. A lelátókon minden székre harmonikává hajtható kartonlapokat helyeztek, amelyek ütemes ütögetésével alapos zajt csináltak a drukkerek.

Ez mondjuk nem igazán zavarta a magyar csapatot, Lelik Réka remek kosarakkal robbantotta be a motort, aztán Aho Nina következett a sorban, csak üldöztek minket a hazaiak, akiket láthatóan nem esett jól, hogy a mieink folyamatosan váltogatták a védekezési szisztémájukat. Mindkét oldalon remek teljesítményt nyújtott Völgyi Péter együttese, láthatóan nagyon „egyben volt” a társaság, állandó biztatás, egymás segítsége került előtérbe hibák esetén is, nem véletlenül vezettünk nyolc ponttal az első negyed után.

A folytatásban azért keményítettek a németek, de ekkor sem volt baj a harcossággal, sőt, csak egyszer engedtük igazán közel magunkhoz őket, a játékrész közepén. Jelena Tomic játékvezető fordult érdekes kéréssel a magyar kispadhoz, elszakadt a nadrágja, és ragasztót kért, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe. Juhász Dorka karját úgy karmolta valaki végig, mintha tigristámadás érte volna, a Galatasaray klasszisa sürgette is a stáb tagjait, gyorsan tekerjék körbe valamivel, hogy gyorsan vissza tudjon menni a pályára. Közben Turner Yvonne sorban harcolta ki a faultokat és dobta be a büntetőket, így a félidőben is kellemes távolságban volt a német válogatott.

Juhász Dorkát felpaprikázta a hazaiak túlzott keménysége, gyönyörű tempókkal büntetett, Leonie Fiebich és társai bármit próbáltak, nekünk mindig volt válaszunk, Takács-Kiss Virág büntetői után pedig a 29. percben már tizenegy ponttal vezettünk. Sajnos a negyed hajrájában jobban koncentráltak és szerencsésebbek is voltak a németek, 6–0-s rohanással zárták az utolsó bő egy percet, főleg Alexandra Wilke dudaszós, nagyon nehéz triplája volt fájdalmas, így ötpontnyi előnyünk maradt a záró periódusra.

Kemény, de sportszerű volt a meccs, Aho Ninára esett rá az egyik termetes hazai lány, a diósgyőri hátvéd nehezen támaszkodott fel, de a közönség tapsa segített neki. Két percig nem esett kosár, szerencsére Kányási Veronika megtörte a csendet egy hármassal. Erre Fiebich felelt, egy pillanatra sem lehetett nem figyelni, koncentrálni. Nagyszerűen védekeztünk, a másik oldalon pedig jött Juhász és Takács-Kiss duplája – öt perccel a zárás előtt kilenc volt ide. Egy minutummal később meg tíz, Lelik távolról dobott bámulatos triplát a támadóidő lejárta előtt. Erre meg Emily Bessoir válaszolt, de így is haladt a magyar csapat nagy célja felé. Bő egy perc alatt öt pontot faragtak a hazaiak a hátrányukból, Völgyi Péter időt kért. Kőkeményen védekezett mindkét együttes, egészen az utolsó perc kezdetéig nem esett kosár, akkor Takács-Kiss Virág bedobta mindkét büntetőjét. Hatvannyolc másodpercet kellett menedzselni hétpontos előnyből. A német időkérés után Juhász Dorka hatalmas sapkát osztott ki, a másik oldalon Takács-Kiss bedobta a ziccert – nagyon fontos győzelemmel kezdte a magyar válogatott az Eb-selejtezőket Hamburgban. 64–70

NŐI KOSÁR EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, N-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 64–70 (19–27, 14–14, 16–13, 15–16)

Hamburg, 3900 néző. V: Tomic (horvát), Petkovics (szerb), Dori (olasz)

NÉMETORSZÁG: Daub 2, Eichmeyer 1, FIEBICH 19/6, BUHNER 17/12, Geiselsoder 6. Csere: WILKE 11/9, Bessoir 8/6, Brossmann, Zolper. Szövetségi kapitány: Olaf Lange

MAGYARORSZÁG: Studer, AHO N. 8/6, LELIK 18/6, JUHÁSZ D. 14, TAKÁCS-KISS 13. Csere: Kányási 3/3, Török 4/3, Sitku-Varga A. 2, Turner 6, Dúl P., Dombai 2. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása: 2. perc: 2–6. 5. p.: 13–12. 8. p.: 17–22. 12. p.: 19–29. 14. p.: 28–29. 22. p.: 36–45. 27. p.: 43–52. 33. p.: 49–57. 36. p.: 55–65. 38. p.: 60–65

Kipontozódott: Kányási (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Olaf Lange: – Jobban kezdett a magyar csapat, mi folyamatosan üldöztük ellenfelünket, de nem tudtunk fordítani. Kemény csata volt, remek csapattal játszottunk, ki kell javítanunk a hibáinkat a következő mérkőzésekig.

Völgyi Péter: – A világbajnoki negyedik otthonában nyertünk, ez még akkor is nagy szó, ha tartalékos volt az ellenfél. A jó kezdés meghatározta a mérkőzés alakulását, végig vezettünk, néha azonban támadásban megakadtunk, akkor közelebb zárkózott a hazai csapat, illetve esetenként nem léptünk elég közel a hármasaiknál. Ezzel együtt nagyon örülünk, hogy itt nyerni tudtunk.