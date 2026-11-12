Három magyar játékvezető is U19-es Eb-selejtezőket vezet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.12. 14:16
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Káprály Mihály a franciaországi U19-es selejtezőtornán vezet (Fotó: Czinege Melinda)
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Rúsz Márton Csonka Bence Káprály Mihály játékvezetés
Három magyar játékvezető is szerepet kap a labdarúgó U19-es Eb-selejtezőkön.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) három U19-es selejtezőcsoportban is számít a magyar játékvezetőkre.

Káprály Mihály a Franciaországban zajló A1-es csoportban működik közre, és szerdán már le is vezette az ír–görög (2–0) csoportmérkőzést, egyik segítője Rózsa Dávid volt.

Az A3-as csoport küzdelmeit Portugáliában rendezik, Csonka Bence pedig csütörtök délután mutatkozik be a házigazdák Litvánia elleni aroucai mérkőzésén, az ő egyik segítője Bornemissza Norbert lesz.

A walesi A5-ös kvartettben Rúsz Márton szerdán a Spanyolország–Izland (2–2) összecsapáson fújta a sípot, az ő munkáját honfitársaink közül Vígh-Tarsonyi Gergő segítette.

 

 

Rúsz Márton Csonka Bence Káprály Mihály játékvezetés
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