Kopasz Bálint nyolcadszor, a kenus világbajnok Fejes Dániel először lett az Év legjobbja az MKKSZ díjátadóján

Pontosan 10 esztendővel ezelőtt, a moszkvai Európa-bajnokságon robbant be a felnőtt nemzetközi színtérre egy fiatal algyői kajakos, Kopasz Bálint. Az akkor mindössze 19 esztendős versenyző bronzérmes lett K-1 1000 méteren, a királykategóriában. A versenyt a portugál Fernando Pimenta nyerte, a második helyen a dán René Holten Poulsen zárt. Azóta sok víz folyt le a Dunán, a dánok olimpiai ezüstérmese 2024-ben visszavonult, mi pedig továbbra is ámulattal szemléljük a 37 esztendős Pimenta és a majd 10 esztendővel fiatalabb Kopasz Bálint összecsapásait, amelybe egy ideje már az ausztrál Thomas Green is becsatlakozott.

Az idei poznani világbajnokságon Pimenta nyakába került az arany, a 2025-ös világbajnok Kopasz Bálint – ha csak 22 századdal is – de a dobogó második fokára kényszerült, de ez az eredmény, valamint az Európa-bajnokságon, a szegedi világkupán begyűjtött ezüst, és a brandenburgi arany több mint elegendő volt ahhoz, hogy a Patent Győr versenyzője immáron nyolcadik alkalommal nyerje el az Év legjobb férfi kajakosának járó elismerést.

„Óriási megtiszteltetés, hogy idén ismét én nyertem el az esztendő legjobb kajakosa címet, hiszen Magyarországon minden évben kemény csatákat vívunk azért, hogy kijussunk a világversenyekre. Ezer egyesben ez legtöbbször nekem sikerült, de mivel kiváló csapathajós eredményei is vannak a sportágnak, így nagyon jó érzés a legjobbnak lenni a legjobbak között” – hangsúlyozta Kopasz Bálint.

A kitüntetések tekintetében nem sokkal maradt el tőle, kétszeres paralimpiai bajnokunk, Kiss Péter Pál sem, aki hetedszer vehette át e megtisztelő címet. A BHSE legjobbja világbajnokságokon sorozatban hatodik, Európa-bajnokságon negyedik alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Az év nagy pillanatát pedig egy kenus, az MTK versenyzője, Fejes Dániel szolgáltatta, aki a poznani világbajnokságon holtversenyben (!) a cseh Martin Fuksával aranyérmes lett. Parti János, Tatai Tibor, Wichmann Tamás, Pulai Imre és Vajda Attila után hatodik magyarként nyerte el a C-1 1000 méter világbajnoki címét. Emellett pedig Kollár Kristóf, Juhász István és Hajdu Jonatán társaságában megvédte a C-4 500 méter világbajnoki aranyát, így összességében 3 világbajnoki címnél jár.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke évértékelőjében ki is emelte: Fejes Dániel megérkezett a gigászok közé.

„Nagyon jól estek az elnök úr szavai, ízlelgetem ezt a kijelentést és próbálok jövőre ezzel a szemlélettel nekimenni az évnek, úgy csinálni a felkészülést, hogy igenis számolni kelljen velem a nemzetközi színtéren” – mondta az eseményt követően Fejes Dániel.

A gyorsasági szakág tekintetében Csikós Zsóka is háromszoros világbajnok lett idén, hiszen Poznanban megnyerte a K-1 1000 méter aranyát, emellett olimpiai számban, 500 méteren Európa-bajnoki bronzérmet is ünnepelhetett. A szolnoki kajakos 2025 után ismét az esztendő legjobb kajakosa lett, és gőzerővel, immáron új edzővel, Tóth Petrával közösen készül a 2027-es idény kihívásaira.

Az esztendő nagy pillanatai közé tartozik még a szegediek kenusának, Kiss Ágnes Annának a C-1 500 méteren elért történelmi sikere. A 21 éves versenyző első magyar női kenusként szerzett világbajnoki érmet ezen a távon, ráadásul a brandenburgi világkupán meg is nyerte ezt a számot. Szintén a szegedieket dicséri a parakajak KL2-es kategóriában szereplő Varga Katalin Eszter története, aki a bemelegítésnél történt szerencsétlen borulás után kapott a versenybíróságtól újabb lehetőséget a bizonyításra – Karnok Marcell tanítványa élt ezzel és világbajnoki ezüstérmes lett.

A maratonisták mezőnyében (ebben a kategóriában Miczinkó Katalin, a Nemzeti Sport értékesítési és marketing igazgatója adta át az elismeréseket) Boros Adrián és Erdélyi Tamás közös nyerte el az Év kajakosa elismerést, Boros immáron nyolcadik alkalommal lett a legjobb. Az argentin világbajnokság hőse pedig a KKNA kenusa, Zagyvai Borbála lett, aki az időjárási körülmények miatt történt halasztás után egyazon napon nyert két világbajnoki címet – a felnőttek rövid körös versenyében és az U23-asok 12 kilométeres futamában is elsőként ért célba.

A SUP-osoknál Kocsis Csillag pályafutása első felnőtt világbajnokságán a hosszútávú versenyen rögtön világbajnoki címet szerzett, gyakorlatilag berúgta az ajtót a nagyoknál ebben a sportágban, és a gyorsasági szakág utánpótlás korosztályában továbbra is több, mint biztató, hogy fiataljaink kiemelkedően szerepeltek a nemzetközi porondon: a halifaxi világbajnokságon 11 arany-, 10 ezüst- és 6 bronzérem, a szegedi Európa-bajnokságon ugyancsak 11 aranyérem, 10 ezüst és 4 bronz lett a magyar mérleg.

A díjátadóval a 2026-os esztendő lezárult, a magyar kajak-kenu azonban már a következő kihívásokra készül. A 2027-es év egyik legfontosabb eseménye az augusztusi gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság lesz Szegeden.