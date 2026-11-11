Szaúd-Arábia után Kuvaitot is legyőzte férfi futsalválogatottunk

Az első félidőben kétgólos előnyt szerzett a Kuvait ellen felkészülési mérkőzésen a magyar férfi futsalválogatott a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban (3–1), hogy aztán a második játékrészben tovább növelje a fórt. A találkozó 4–1-es magyar győzelemmel ért véget, a sikerből Suscsák Máté két, Hadházi Sándor és Kajtár Mátyás egy-egy góllal vette ki a részét.

FUTSAL

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Kuvait 4–1 (3–1)

A magyar gólszerzők: Suscsák (2), Hadházi, Kajtár