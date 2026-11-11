Szaúd-Arábia után Kuvaitot is legyőzte férfi futsalválogatottunk

V. H. L.V. H. L.
2026.11.11. 17:56
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Fotó: Árvai Károly
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Magyarország magyar futsalválogatott Kuvait felkészülési mérkőzés
A félidőben 3–1-es előnyt szerzett a Kuvait elleni felkészülési mérkőzésen a magyar futsalválogatott, amely végül is 4–1-re nyert az arab csapattal szemben szerdán.

Az első félidőben kétgólos előnyt szerzett a Kuvait ellen felkészülési mérkőzésen a magyar férfi futsalválogatott a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban (3–1), hogy aztán a második játékrészben tovább növelje a fórt. A találkozó 4–1-es magyar győzelemmel ért véget, a sikerből Suscsák Máté két, Hadházi Sándor és Kajtár Mátyás egy-egy góllal vette ki a részét.

FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Kuvait 4–1 (3–1)
A magyar gólszerzők: Suscsák (2), Hadházi, Kajtár

 

Magyarország magyar futsalválogatott Kuvait felkészülési mérkőzés
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