Szerdai sportműsor: ETO–DVSC a női kézi NB I-ben, Eb-selejtezőt játszik a női kosárválogatott

T. Z.T. Z.
2026.11.10. 22:43
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A női kézilabda NB I-ben a Ferencváros és a Győr is pályára lép, utóbbira rangadó vár a Debrecen ellen hazai környezetben. Közben a férfiaknál Magyar Kupa-fordulót rendeznek. A férfi futsalválogatott Kuvait ellen felkészülési mérkőzésen lép pályára, a női kosárlabda-válogatottra Európa-bajnoki selejtező vár Németország ellen, továbbá a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában is lesz magyar érdekeltség. Íme, a szerdai kiemelt sportműsor!

 NOVEMBER 11., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Kuvait, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK
18.30: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
NŐI NB I
10. FORDULÓ
18.00: FTC-Toyota KovácsAlba Fehérvár KC
12. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KCDVSC Skyline (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, N-CSOPORT
19.00: Németország–Magyarország, Hamburg
FÉRFI EURÓPA-KUPA
6. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.30: Zielona Góra (lengyel)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 
18.00: Sopron KC–EPS-Honvéd 
18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek 
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions 
18.30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE
NBA, ALAPSZAKASZ
Csütörtök, 1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
Csütörtök, 3.30: Houston Rockets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1157 (Tv: Sport1)

OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA
FÉRFI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
19.00: TSV Jona (svájci)–MÁV Előre 
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–Veszprémi Egyetemi SC 
18.00: KHG Kaposvári NRC–Békéscsabai RSE 
19.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE

SAKK
TOTÁLIS SAKKVILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések

SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
7.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Péni István)
11.00: döntő
7.00: férfi (Hegyi Norbert) és női trap (Nyitrai Anna, Tömör-Tones Petra) 2. nap 

SZNÚKER
13.45 és 19.45: Bajnokok bajnoka, 3. nap, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
2-es csoport, 2. forduló
21.00: Elina Szvitolina (ukrán, 6.)–Karolina Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)
Utána: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Mirra Andrejeva (orosz, 3.) (Tv: Arena4)

TEREPKERÉKPÁR
Cyclo cross, superprestige, Niel (Belgium)
13.35: nők
15.05: férfiak

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
20.30: CN Marseille (francia)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport)
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa
19.30: VasasPlaket–Szegedi VE

 

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