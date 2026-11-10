Szerdai sportműsor: ETO–DVSC a női kézi NB I-ben, Eb-selejtezőt játszik a női kosárválogatott
NOVEMBER 11., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Kuvait, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK
18.30: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
NŐI NB I
10. FORDULÓ
18.00: FTC-Toyota Kovács–Alba Fehérvár KC
12. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, N-CSOPORT
19.00: Németország–Magyarország, Hamburg
FÉRFI EURÓPA-KUPA
6. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.30: Zielona Góra (lengyel)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár
18.00: Sopron KC–EPS-Honvéd
18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions
18.30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE
NBA, ALAPSZAKASZ
Csütörtök, 1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
Csütörtök, 3.30: Houston Rockets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1157 (Tv: Sport1)
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
FÉRFI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
19.00: TSV Jona (svájci)–MÁV Előre
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–Veszprémi Egyetemi SC
18.00: KHG Kaposvári NRC–Békéscsabai RSE
19.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE
SAKK
TOTÁLIS SAKKVILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
7.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Péni István)
11.00: döntő
7.00: férfi (Hegyi Norbert) és női trap (Nyitrai Anna, Tömör-Tones Petra) 2. nap
SZNÚKER
13.45 és 19.45: Bajnokok bajnoka, 3. nap, Leicester (Tv: Sport2)
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
2-es csoport, 2. forduló
21.00: Elina Szvitolina (ukrán, 6.)–Karolina Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)
Utána: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Mirra Andrejeva (orosz, 3.) (Tv: Arena4)
TEREPKERÉKPÁR
Cyclo cross, superprestige, Niel (Belgium)
13.35: nők
15.05: férfiak
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
20.30: CN Marseille (francia)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport)
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa
19.30: VasasPlaket–Szegedi VE