Lesz-e 52. meccs zsinórban? Szoboszlai Dominik játéka kérdéses…

Gólpassz, győzelem, majd aggodalom: így alakult Szoboszlai Dominik vasárnapja a Crystal Palace otthonában. A Liverpool 3–1-es sikeréből a magyar középpályás is kivette a részét, ám a 69. percben lecserélték, Andoni Iraola vezetőedző pedig utána elmondta: játékosa megerőltette a térdét, és nincs százszázalékos állapotban: „Tudom, hogy mindent megtesz majd, hogy hazamehessen, mert imád a nemzeti csapatban játszani” – fogalmazott a spanyol szakember, aki ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy a játékos időben rendbe jön-e.

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfő délelőtti közleménye még nem adott választ a legfontosabb kérdésre: „A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a közvéleményt” – írta az MLSZ az X-oldalán.

A Grúzia elleni szombati idegenbeli és az Észak-Írország elleni jövő keddi hazai Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt tehát egyelőre a bizonytalanság az egyetlen biztos pont.

Szoboszlai Dominik nélkül sokkal nehezebb lesz Marco Rossi feladata (Fotó: Kovács Péter)

A 69-szeres válogatott Szoboszlai Dominik csaknem öt éve hagyott ki legutóbb válogatott meccset (2021. november 15., Lengyelország–Magyarország 1–2). Először pedig 2019. október 10-én. Az akkor még Salzburg-játékos épp későbbi csapata, a Liverpool elleni, október 2-i Bajnokok Ligája-találkozón sérült meg, ezért a válogatott összetartásának elején klubjánál maradt kezelésen, így a Horvátország ellen Splitben 3–0-ra elveszített Eb-selejtezőn nem léphetett pályára, három nappal később azonban Azerbajdzsán ellen már újra a kezdőcsapat tagja volt.

Sokkal súlyosabb következménnyel járt a 2020 végén kezdődő, hosszú hónapokra elnyúló sérülése. A remek labdarúgó novemberben az Izland elleni pótselejtező hajrájában szerzett góljával kijuttatta Magyarországot az Európa-bajnokságra (előtte azért maradt le a Bulgária elleni, idegenben 3–1-re megnyert pótselejtezőről, mert a Salzburgban észlelt koronavírus-fertőzések miatt klubja nem engedte el a válogatott játékosait, Marco Rossinak ezt követően azt mondta, gyalog is eljön, annyira játszani akar az izlandiak ellen), a részben budapesti rendezésű tornán viszont már nem szerepelhetett. A szeméremcsont-gyulladás nemcsak új klubjánál, az RB Leipzignél késleltette a bemutatkozását, a válogatott 2021. márciusi vb-selejtezőiről is lemaradt.

Az Eb-részvétel reménye 2021-ben sokáig élt. Május közepén Marco Rossi még arról számolt be, hogy a középpályás fájdalommentesen edzett, és amennyiben június elejére megfelelő állapotba kerül, helye lehet a végleges keretben. A középpályás csatlakozott is az ausztriai edzőtáborhoz, a felmérések azonban megmutatták: a hosszú kihagyás után még nem áll készen a tornára. Június elsején megszületett a fájdalmas döntés. „Sajnos Dominik nincs jó állapotban, még olyanban sem, hogy perceket játszhatna az Eb-n” – mondta a kapitány, aki hangsúlyozta, hogy a szerepeltetéssel a futballista pályafutását veszélyeztette volna. Szoboszlai is elfogadta a döntést: nehéz volt kimaradnia, de ezt tartotta az egyetlen felelős megoldásnak. A kijutás hőse így kívülről követte, ahogyan társai Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal küzdenek.

A középpályás 2021 szeptemberében tért vissza a válogatottba, novemberben pedig kétszer is betalált a San Marino elleni, 4–0-ra megnyert meccsen. A következő találkozót azonban ki kellett hagynia (ez volt a lengyelek elleni összecsapás), edzésen combfájdalmat érzett, kisebb izomsérülése miatt nem állt Marco Rossi rendelkezésére. Ez a hiányzás vált utólag határvonallá: Szoboszlai Dominik azóta valamennyi válogatott mérkőzésen szerepelt, 2022 márciusától folyamatosan a kezdőcsapatban kapott helyet, most sorozatban 51, kezdőként lejátszott válogatott találkozónál tart.

Szoboszlait ápolják 2024-ben az Izrael elleni Eb-főpróbán (Fotó: Kovács Péter)

A 2024-es Európa-bajnokság előtt ismét a combja miatt kellett aggódni. Első liverpooli idényének második felében két combhajlító-sérülés hátráltatta, majd a június 8-i, Izrael elleni Eb-főpróbán is ápolásra szorult. A 3–0-ra megnyert mérkőzésen bekötözték a combját, és még a hatvanadik perc előtt elhagyta a pályát. A közelgő torna és a három évvel korábbi emlékek miatt ez önmagában is elég volt az országos riadalomhoz. A labdarúgó akkor igyekezett megnyugtatni mindenkit: elmondása szerint „beállt” a lába, ezért nem akart kockáztatni. Az Eb-ről végül valóban nem maradt le, a skót válogatott elleni utolsó csoportmérkőzést követő nyilatkozatokból viszont kiderült, hogy a szereplés nem jelentett teljes panaszmentességet. A szövetségi kapitány elismerte: csapatkapitányának izomfájdalmai voltak, a németek és a skótok elleni találkozó között edzéseket hagyott ki, és kezeléseket kapott.

„Voltam már jobb állapotban is, fáj még a lábam. Két napot regenerációval töltöttem” – mondta aztán Szoboszlai Dominik.

A jelenlegi térdpanasz is a nehéz őszi időszak után jelentkezett. A szeptemberi-októberi válogatott mérkőzéseket követően combhajlító-problémával bajlódott, és kihagyta a Liverpool Manchester City elleni bajnokiját. Andoni Iraola edző fáradtságról és túlterhelésről beszélt; az MLSZ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a futballista nem sérülten tért vissza Angliába. A szövetség szerint a fáradtság jeleit a magyar szakmai stáb is érzékelte, Marco Rossi ezért lecserélte a Grúzia elleni találkozón. A visszatérés sem ment zökkenőmentesen: október 17-én, a Brentford ellen a magyar ász mindössze 32 percet bírt, s a liverpooli szakvezető később elmondta, hogy ugyanaz a sérülés jelentkezett ismét, amelyből még nem épült fel teljesen. A novemberi válogatott program előtt viszont már a térde miatt vált kérdésessé a bevethetősége, így a két problémát nem lehet összemosni.

A hétfő délelőtti tájékoztatás alapján az még nem dőlt el, szükség lesz-e újabb válogatottbeli kényszerpihenőre. Ahogyan 2021-ben és 2024-ben, feltehetően most is az a kérdés: mit enged meg az állapota abból, amit ő a nemzeti csapatért vállalni szeretne.