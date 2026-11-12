Banális hiba a férfi vízilabda BL-ben, reagált a European Aquatics

Bizonyára sokan emlékeznek kedves Olvasóink közül a 2006-os németországi labdarúgó-világbajnokságról a Horvátország–Ausztrália (2–2) csoportmérkőzésre, amelyen Josip Simunic hiába kapta meg a 90. percben a második sárga lapját is, az angol játékvezető, Graham Poll nem állította ki, a tévedést pedig a segítői sem szúrták ki. Simunic aztán közvetlenül a lefújást követően nekiállt reklamálni, ezzel kidumálta magának a harmadik sárgát, és a tényleges kiállítást. Pollt és csapatát hazaküldték, maga Poll azonnal visszavonult a nemzetközi tornáktól, egy évvel később pedig végleg letette a sípot. Önéletrajzi könyvében kifejtette, az zavarhatta össze, hogy a boszniai horvát szülőktől, de az ausztráliai Canberrában született és nevelkedett Simunic ausztrál akcentussal beszéli az angolt; a második sárgát az ausztrálok 3-asának, Craig Moore-nak jegyezte fel helyette.

A bevezető után térjünk rá az aktualitásra, ugyanis a minap a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában hasonló eset történt, amit a Total Waterpolo és a Waterpolo 360 szaklap is kiszúrt. Kedd este az első csoportkör 3. fordulójában a szerb Radnicski Kragujevac otthon 16–14-re legyőzte az előző kiírásban döntős Pro Reccót. Ez mindössze a második sikere az olasz óriás ellen, először 2013-ban, a BL-selejtezőben jött össze a későbbi döntős csapatnak, azóta hatból hat vereség volt a mérleg. A szerb együttes ezzel százszázalékos maradt, és vezeti a B-csoportot.

A hajrában azonban történt valami, amit az egyébként tapasztalt Michiel Zwart, Frank Ohme holland, német játékvezető-kettős és a zsűriasztal sem vett észre: a kétszeres olimpiai bajnok Andrija Prlainovics úgy tért vissza a mérkőzésbe, hogy már mindhárom személyi hibapontja megvolt. A közvetítés alapján:

A negyedik negyedben, 16–12-es hazai vezetésnél, de Recco-támadásnál a korábban két gólt szerző Prlainovicsot harmadszor is kiállítják (a jegyzőkönyv szerint is), ezzel a szabályok szerint kipontozódik, már nem játszhat a találkozón. Ekkor 1:52 perc a hátralévő játékidő.

Folytatódik a támadás, az egyébként kiválóan teljesítő hazai kapus, Ivan Marcelic hárít egy lövést, ám ezután Maxwell Irving távoli kísérletét bevédi, a labda éppen csak átcsorog a képzeletbeli gólvonalon, ezzel 16–13.

hárít egy lövést, ám ezután távoli kísérletét bevédi, a labda éppen csak átcsorog a képzeletbeli gólvonalon, ezzel 16–13. Egy perc múlva Marcelic egy kontratámadásnál megint hárít, majd a szerbek vezetőedzője, a korábbi szövetségi kapitány Uros Sztevanovics időt kér. Ennek során Prlainovics, aki talán maga sem tudja, hogy kipontozódott, egyenesen Sztevanovics kérésére ugrik vízbe. 57 másodpercnyi fennmaradó játékidőnél a szerbek támadását ő indítja útjára az időkérés végeztével, többször is nála van a labda, ám nem lövi rá, és később sem szereznek már gólt a hazaiak.

időt kér. Ennek során Prlainovics, aki talán maga sem tudja, hogy kipontozódott, egyenesen Sztevanovics kérésére ugrik vízbe. 57 másodpercnyi fennmaradó játékidőnél a szerbek támadását ő indítja útjára az időkérés végeztével, többször is nála van a labda, ám nem lövi rá, és később sem szereznek már gólt a hazaiak. Olasz időkérés után Zalánki Gergő negyedszer talál be (Prlainovics nem ér oda blokkolni), kialakítva a 16–14-es végeredményt.

Az érdekes szituációra a European Aquatics csütörtök délelőtt közleményben reagált, a tévedést elismerve. Mint a hivatalos honlapon írják: „Játékvezetői hiba történt a mérkőzésen, amikor egy játékos a maradék ötvenhét másodpercben a vízben volt a találkozón, annak ellenére, hogy már megkapta a harmadik személyi hibapontját. A körülmények és a szabályok kezdeti kiértékelése alapján az eset nem befolyásolta a végeredményt, mindazonáltal részletesen is felülvizsgáljuk az eseményeket, és ha szükséges, megtesszük a megfelelő lépéseket a nemzetközi szövetség szabályainak értelmében. A szövetség továbbra is elkötelezett amellett, hogy a szabályokat következetesen alkalmazzák, a hivatalos személyek elszámoltathatóságát megerősítsék, valamint a játékvezetés színvonalát folyamatosan emeljék.”

Ez alapján tehát nem lehet arra számítani, hogy a találkozót újrajátsszák, vagy emiatt elveszik a Radnicski győzelmét.