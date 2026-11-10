Először kezdhet a válogatott a most legerősebb, Redzic, Varga, Sallai támadótrióval

A válogatott jelenlegi keretében a hátsó alakzat összeállítását tekintve van a legjobb helyzetben Marco Rossi szövetségi kapitány. A védelemben a kiadó négy helyre tíz játékosból választhat, akik közül mindenki folyamatosan játékban van a klubjában és kilencen külföldön szerepelnek, de hasonló a helyzet a kapusoknál is, ahol Tóth Balázs a Blackburnben, Pécsi Ármin az osztrák Hartbergben, míg Gundel-Takács Bence itthon, a ZTE-ben számít alapembernek.

1. választás: Tóth Balázs 2. választás: Pécsi Ármin 3. választás: Gundel-Takács Bence PRIORITÁSI SORREND – KAPUSOK

A védelem közepén a Nemzetek Ligája első négy fordulójában a Willi Orbán, Csinger Márk kettős megbízhatóan teljesített, így nincs oka a változtatásra a kapitánynak. Ugyanakkor ha valamelyikük kidőlne a sorból, akkor a dán Köbenhavnban szeptember óta alapemberré váló, a dán bajnokságban kétszer már a forduló válogatottjába is bekerülő, egyszeres válogatott Markgráf Ákos és a nemzeti csapatba közel egy év után visszatérő, 53-szoros válogatott Szalai Attila is megfelelő alternatívát jelenthet. Utóbbi is folyamatosan játékban van a lengyel Pogon Szczecinben, ugyanúgy, ahogy a megsérült Várkonyi Bence helyére utólag meghívott Szűcs Kornél is a szerb első osztályú Vojvodinában. Igaz, utóbbi legutóbb is kerettag volt, de pályára nem lépett az első négy fordulóban.

1. választás: Willi Orbán és Csinger Márk 2. választás: Markgráf Ákos és Szalai Attila További lehetőség: Szűcs Kornél PRIORITÁSI SORREND – BELSŐ VÉDŐK

A szélső védők posztján eddig általában a jobb oldalon Bolla Bendegúz, a balon Kerkez Milos volt az első számú választás Rossinál. Miután Bolla szeptemberben a Nemzetek Ligája 2. fordulójában megsérült, a Fradiban a nemzetközi porondon is bizonyító (múlt héten Milánóban végig játszó) Osváth Attila gond nélkül helyettesítette, ahogy a legutóbbi, ukránok elleni meccsen Nagy Zsolt is megoldotta az akkor eltiltott Kerkez pótlását. Ráadásul Callum Styles is szóba jöhet a poszton, aki a klubjában, az angol másodosztályú West Bromwichban hétről hétre védőt játszik (és így is szerzett három gólt), de Rossi múlt héten a középpályások közé sorolta a nevét, és a válogatottban korábban is inkább középpályásként számolt vele.

1. választás: Bolla Bendegúz és Kerkez Milos 2. választás: Osváth Attila és Nagy Zsolt További lehetőség: Callum Styles PRIORITÁSI SORREND – SZÉLSŐ VÉDŐK

A középpályára az elmúlt bő egy évben több játékost is sikerrel épített be Marco Rossi, így az sem jelent megoldhatatlan problémát, hogy a műtét után lábadozó Tóth Alexre ezúttal sérülés miatt nem számíthat a kapitány.

Továbbra is kérdéses Szoboszlai Dominik játéka. A csapatkapitány kiesése nyilván érvágást jelentene, hiszen az ő pótlását még a Liverpoolnak sem egyszerű megoldani, de most több olyan játékos is szerepel a keretben, aki a középpályáról képes hatékonyan bekapcsolódni a támadójáték építésébe is, tehát adott esetben tudna kiből válogatni Rossi. A szóba jöhető futballisták közé tartozik két újonc is, a keretben először szereplő, az előző fordulóban, a ZTE ellen két szabadrúgást is gólra váltó paksi Pető Milán és a Vasas játékosa, Urblík József; utóbbi kapcsán a kapitány is elmondta a kerethirdetéskor, hogy adott esetben, ha szükséges, Szoboszlait is helyettesítheti.