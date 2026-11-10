Először kezdhet a válogatott a most legerősebb, Redzic, Varga, Sallai támadótrióval
A válogatott jelenlegi keretében a hátsó alakzat összeállítását tekintve van a legjobb helyzetben Marco Rossi szövetségi kapitány. A védelemben a kiadó négy helyre tíz játékosból választhat, akik közül mindenki folyamatosan játékban van a klubjában és kilencen külföldön szerepelnek, de hasonló a helyzet a kapusoknál is, ahol Tóth Balázs a Blackburnben, Pécsi Ármin az osztrák Hartbergben, míg Gundel-Takács Bence itthon, a ZTE-ben számít alapembernek.
|1. választás: Tóth Balázs
|2. választás: Pécsi Ármin
|3. választás: Gundel-Takács Bence
A védelem közepén a Nemzetek Ligája első négy fordulójában a Willi Orbán, Csinger Márk kettős megbízhatóan teljesített, így nincs oka a változtatásra a kapitánynak. Ugyanakkor ha valamelyikük kidőlne a sorból, akkor a dán Köbenhavnban szeptember óta alapemberré váló, a dán bajnokságban kétszer már a forduló válogatottjába is bekerülő, egyszeres válogatott Markgráf Ákos és a nemzeti csapatba közel egy év után visszatérő, 53-szoros válogatott Szalai Attila is megfelelő alternatívát jelenthet. Utóbbi is folyamatosan játékban van a lengyel Pogon Szczecinben, ugyanúgy, ahogy a megsérült Várkonyi Bence helyére utólag meghívott Szűcs Kornél is a szerb első osztályú Vojvodinában. Igaz, utóbbi legutóbb is kerettag volt, de pályára nem lépett az első négy fordulóban.
|1. választás: Willi Orbán és Csinger Márk
|2. választás: Markgráf Ákos és Szalai Attila
|További lehetőség: Szűcs Kornél
A szélső védők posztján eddig általában a jobb oldalon Bolla Bendegúz, a balon Kerkez Milos volt az első számú választás Rossinál. Miután Bolla szeptemberben a Nemzetek Ligája 2. fordulójában megsérült, a Fradiban a nemzetközi porondon is bizonyító (múlt héten Milánóban végig játszó) Osváth Attila gond nélkül helyettesítette, ahogy a legutóbbi, ukránok elleni meccsen Nagy Zsolt is megoldotta az akkor eltiltott Kerkez pótlását. Ráadásul Callum Styles is szóba jöhet a poszton, aki a klubjában, az angol másodosztályú West Bromwichban hétről hétre védőt játszik (és így is szerzett három gólt), de Rossi múlt héten a középpályások közé sorolta a nevét, és a válogatottban korábban is inkább középpályásként számolt vele.
|1. választás: Bolla Bendegúz és Kerkez Milos
|2. választás: Osváth Attila és Nagy Zsolt
|További lehetőség: Callum Styles
A középpályára az elmúlt bő egy évben több játékost is sikerrel épített be Marco Rossi, így az sem jelent megoldhatatlan problémát, hogy a műtét után lábadozó Tóth Alexre ezúttal sérülés miatt nem számíthat a kapitány.
Továbbra is kérdéses Szoboszlai Dominik játéka. A csapatkapitány kiesése nyilván érvágást jelentene, hiszen az ő pótlását még a Liverpoolnak sem egyszerű megoldani, de most több olyan játékos is szerepel a keretben, aki a középpályáról képes hatékonyan bekapcsolódni a támadójáték építésébe is, tehát adott esetben tudna kiből válogatni Rossi. A szóba jöhető futballisták közé tartozik két újonc is, a keretben először szereplő, az előző fordulóban, a ZTE ellen két szabadrúgást is gólra váltó paksi Pető Milán és a Vasas játékosa, Urblík József; utóbbi kapcsán a kapitány is elmondta a kerethirdetéskor, hogy adott esetben, ha szükséges, Szoboszlait is helyettesítheti.
Persze ha Szoboszlai tudja vállalni a játékot, akkor vállalni is fogja. Mellette a tavaly szeptemberben, még győriként bemutatkozó Vitális Milán ma már az AEK Athén labdarúgójaként követel helyet magának a kezdőcsapatban, az idei nyolc válogatott mérkőzésből hatszor kezdett (kétszer csereként állt be), és Schäfer András is biztos pont.
Amennyiben mégis változtatásra lenne szükség, Urblíkék mellett a már említett, idén eddig egy meccsen, Kazahsztán ellen játszó Styles, valamint a legutóbb az ukránok ellen csereként gólpasszal jelentkező Tóth Rajmund is számításba vehető, ha pedig magasabb játékosokat szeretne, akkor a Csongvai Áron, Baráth Péter kettősből is választhat. Utóbbi felépült szeptemberi sérüléséből és a klubjában ebben az idényben már három góllal és két gólpasszal bizonyította, hogy a támadójátékban is lehet rá számítani.
|1. választás: Vitális Milán, Szoboszlai Dominik, Schäfer András
|2. választás: Callum Styles, Urblík József, Tóth Rajmund
|További lehetőség: Baráth Péter, Csongvai Áron, Pető Milán
A támadósorban most először állhat össze a kezdőcsapatban a klubjukban nyújtott teljesítmények alapján legerősebbnek tűnő Redzic Damir, Varga Barnabás, Sallai Roland trió, miután mindhárman felépültek korábbi sérülésükből. Igaz ez úgy is, hogy Sallai Roland a klubjában, a Galatasarayban továbbra is jobbhátvédként szerepel, viszont így is szerzett már gólt és adott három gólpasszt ebben az évadban. Redzic úgy tart 18 meccsen négy gólnál és négy gólpassznál a jelenlegi idényben a Red Bull Salzburgban, hogy sérülés miatt öt mérkőzésről is hiányzott, míg Varga Barnabás 15 tétmeccsen szerzett gólt a görög AEK-ban.
Ugyanakkor ha közülük valaki kiesik, a pótlás továbbra sem egyszerű – ahogy ezt az előző négy összecsapáson is láthattuk –, a „második sorban” ugyanis már nincsenek erősebb bajnokságban, nemzetközi kupameccseken is edződő légiósaink. Ráadásul az ukránok ellen gólt szerző Tóth Milán (Vasas) ki is esett keresztszalag-szakadás miatt és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) is sérüléssel bajlódik, ám ő a keret tagja maradt. Másrészt Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) már bizonyította, hogy ha szükség van rá, a támadósorban is lehet vele számolni, Jurek Gábor (MTK) pedig a négy őszi válogatott mérkőzésén meggyőzte annyira a kapitányt a teljesítményével, hogy ismét meghívót kapjon. Továbbá újoncként bekerült a keretbe a DVSC csatára, az NB I-ben ebben az idényben 13 meccsen hat gólt jegyző Szendrei Ákos.
|1. választás: Redzic Damir, Varga Barnabás, Sallai Roland
|2. választás: Nagy Zsolt, Lukács Dániel, Jurek Gábor
|További lehetőség: Szendrei Ákos
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
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