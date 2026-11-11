U19-es Eb-selejtező: előnyről kapott ki a horvátoktól a magyar válogatott

Biztatóan kezdte a Horvátországban zajló U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőtornát a magyar válogatott, amely a 8. percben Rab Bence hat méterről szerzett góljával vezetéshez jutott a hazaiak ellen – számolt be a találkozóról honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A 8. percben még a magyar válogatott vezetett (Fotó: mlsz.hu)

A találkozó a folytatásban nagyon nem a mi szájunk íze szerint alakult: szűk fél órával később a házigazdák egyenlítettek, s ugyan Varga Zsombor még a szünet előtt ismét fórhoz juttathatta volna Gerliczky Máté szövetségi edző csapatát, kihagyta a helyzetet, majd a második félidőben a fizikailag fölénk kerekedő horvátok három gólt szerezve 4–1-re nyertek.

„Nagyon erős, topkategóriás csapat volt az ellenfelünk – értékelt a lefújás után az mlsz.hu-nak Gerliczki Máté. – Ez már akkor is látszott, amikor még vezettünk. Támadásban akadtak ügyes dolgaink, többször is szépen megbontottuk a horvátokat, ez a része rendben volt. Védekezésben viszont nem tudtunk mit kezdeni az ellenfél fizikai fölényével, amivel fel is őrölt minket. A második félidő elején kétszer is betalált Horvátország, ráadásul gólra gólra kaptunk, amit nem szoktunk, és ezzel el is dőltek a lényegi kérdések. Van két napunk arra, hogy kitaláljuk, Hollandia ellen mi szükséges ahhoz, hogy eredményesebbek tudjunk lenni.”

FÉRFI U19-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, HORVÁTORSZÁG

1. FORDULÓ

Horvátország–Magyarország 4–1 (1–1)

Magyarország: Kilvinger – Ujváry, Szebellédi Bátor, Asztalos N., Milicz – Rab B. (Mándity, 61.), Varga Zs. (Polonkai N., 78.), Zubor Á. (Varga M., 61.) – Gólik (Galambos J., a szünetben), Nyers Á., Vörös B. (Kovács E., 61.)

Gólszerző: Pajvancic (37.), Kusanovic (50., 53.), Papac (74.), ill. Rab B. (8.)

A magyar válogatott további programja

November 14., szombat, 14.00, Kotoriba: Magyarország–Hollandia

November 17., kedd, 12.00, Kotoriba: Magyarország–Csehország

Az U19-es válogatott kerete

Kapusok: Esery Desmond (Tiszakécske), Kilvinger Levente (AS Roma – Olaszország), Tuska Bálint (DVSC)

Védők: Asztalos Noel (DVSC), Csóka Gergely (MTK), Milicz Péter (Tiszakécske), Prettenhoffer Márton (Cagliari – Olaszország), Szebellédi Bátor (MTK), Ujváry Ferenc (Újpest)

Középpályások: Mándity Márkó (Wolfsburg – Németország), Polonkai Noel (Austria Wien – Ausztria), Rab Bence (Vasas), Riba Zsombor (Charleroi – Belgium), Varga Zsombor (PFLA), Zubor Ádám (MTK)

Támadók: Galambos János (Paks), Gólik Benjámin (FTC), Kovács Erik (Videoton), Nyers Ádám (MTK), Varga Márton (Újpest), Vörös Barna (Mezőkövesd)