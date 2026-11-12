Aki kedvezményezett, az a rendelkezésére álló források megmaradásáért aggódik, akinek az elmúlt időszakban kevesebb támogatás jutott, az abban reménykedik, hogy a jövőben ez változhat. Röviden: természetesen a magyar sport összes szereplőjét érdekli, mi vár rá a jövőben. Ennek megfelelően teljesen megtelt a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén-terme sportági vezetőkkel, szövetségek képviselőivel és számtalan érdeklődővel, hogy ki-ki megtudja: „Merre tovább, magyar sport?”

Az erre a kérdésre keresztelt konferencia az utanpotlassport.hu-t működtető MediaBook Kiadó szervezésében valósult meg, és előbbi főszerkesztője, Bruckner Gábor, valamint a TE rektora a tervezetthez képest néhány perc csúszással már köszöntötte is az érdeklődőket.

Az esemény szakmai részét a belügyminiszter, Pósfai Gábor nyitotta meg előadásával.

„Két kérdéssel fordulnak hozzánk leggyakrabban: „Miért nem történik semmi?” vagy „Miért változik ilyen sok minden?” – kezdte a belügyminiszter, érzékeltetve ezzel, hogy mindenkinek egyformán jó intézkedések nincsenek. Pósfai elmondta, rendkívül fontosnak tartja, hogy úgy építkezzenek, hogy közben a múlt örökségét is figyelembe veszik. Ezzel kapcsolatban több fontos teendő is van, hiszen a mostani kormányzat rendkívüli létesítményvagyont örökölt az előzőtől, ami nagy lehetőség, üzemeltetése ugyanakkor hatalmas teher is.

„Sok minden megvalósult a közelmúlt céljai közül, de nagyon fontos tételek nem. Nem sportolnak ma többen Magyarországon, mint 2010-ben. A magyarok negyvenhat százaléka egyáltalán nem sportol, és ezen változtatni szeretnénk” – mondta a belügyminiszter, majd szót ejtett az eddigi két nagy sportot érintő változásról, az ekho adózási forma szigorításáról és a tao-rendszer kivezetéséről is. Ismét elmondta, utóbbi nem azt jelenti, hogy megszűnik a sportegyesületek támogatása, csupán egy egyszerűbb „egycsatornás” támogatási rendszer kialakítására törekszenek.

Fotó: Dömötör Csaba

„Az egyéni sportágak legtöbbje az eddigiekhez képest nagyobb támogatást fog kapni, de ahogy ígértük, minden sportági szövetség legkésőbb november végéig megtudja, mennyi pénzből gazdálkodhat 2027-ben” – mondta Pósfai, előadását pedig azzal zárta, hogy a létesítmények fenntartásának és a sportesemények megrendezésének költséghatékonyságát rendkívül fontosnak tartják, és ezekben a szegmensekben már most látszik, hogy racionalizálással rengeteg forrás felszabadítható, amiből a magyar sport szereplői közvetlenül hasznosulhatnak.

A belügyminiszter után Szántó Dávid, a sportért és sportprogramokért felelős helyettes államtitkár prezentációja következett a sportlétesítmények fenntartásáról, valamint az önkormányzatok és az üzleti világ szerepvállalásáról azok biztonságos működtetésében.

„A létesítményhelyzetet és a sportfinanszírozást tekintve is jó a helyzet Magyarországon, most az a feladat, hogy ezt a vagyont megőrizzük, és szeretnénk, ha a lakosság az eddigihez képest sokkal inkább igénybe vehetné ezeket a létesítményeket” – mondta. Négy alapelv, az átláthatóság, az arányosság, a nyitottság és a mérhetőség jegyében kell dolgozni a fenti témában, objektívabbá kell tenni a sportesemény-rendezési kérelmeket, hiszen 260 ilyen érkezett a következő évre, amik közül ki kell választani azokat, amik valóban megvalósulnak. Az elbírálási szempontok a sportági jelentőség, a nemzetközi presztízs, a gazdasági/turisztikai hatás, a költséghatékonyság, az erőforrások és a fenntarthatóság lesznek.

A délelőtti programban még két kerekasztal-beszélgetés kapott helyet, először Szántóhoz csatlakoztak és az ő előadásának témájáról beszélgettek a jelenlévők, majd a szabadidősport fontosságáról, népszerűsítésének nehézségéről, a társadalom aktivitásának növeléséről alakult ki érdekes párbeszéd.