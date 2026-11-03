Urblík József, Pető Milán és Szendrei Ákos is bekerült Rossi keretébe, Szalai Attila visszatér

P. K.P. K.
2026.11.03. 13:04
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Urblík József eddig csak a góljait ünnepelte így, most már a válogatott meghívónak is örülhet (Fotó: Árvai Károly, archív)
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Telki válogatott kerethirdetés magyar válogatott Marco Rossi
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi Telkiben kihirdette a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretét.

 

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Azt már nem sokkal Marco Rossi szövetségi kapitány keddi sajtótájékoztatóját megelőzően közölte az MLSZ az X-oldalán, hogy visszatér a keretbe a 28 éves, 53-szoros válogatott védő, a lengyel Pogon Szczecinben futballozó Szalai Attila, aki tavaly novemberben, az írek elleni vb-selejtezőn szerepelt legutóbb, idén még nem kapott meghívót.  A védő nemrég a Nemzeti Sportnak is arról beszélt, bízik abban, hogy hamarosan visszatérhet a nemzeti csapatba.

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Telkiben aztán Marco Rossi azt is bejelentette, hogy újoncként a Vasas 30 éves támadó középpályása, az NB I-ben ebben az idényben öt gólt és hat gólpasszt jegyző Urblík József is ott van a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekre készülő keretben. 

A felvidéki születésű játékos eddig azért nem játszhatott volna a magyar válogatottban, mert a 21. életévének betöltése után is szerepelt a szlovák korosztályos csapatban. A FIFA azonban Marco Rossi legutóbbi kerethirdetése óta szeptemberben kiadott egy szabálykiegészítést, melynek értelmében Urblík már lehet magyar válogatott, így be is került a keretbe. A végső zöld jelzés kedd reggel érkezett meg a nemzetközi szövetségtől. 

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Újoncként lett a keret tagja a DVSC 23 éves csatára, az NB I-ben 12 meccsen öt gólt szerző Szendrei Ákos és a Paks 21 esztendős középpályása, a szintén ötgólos Pető Milán is. Visszatért a legutóbb sérülés miatt hiányzó Bartáh Péter és Callum Styles is. Ugyanakkor kimaradt a legutóbbi kerethez képest a sérüléssel bajlódó Tóth Alex, Tóth Milán, Szűcs Tamás hármas, valamint az NL-ben már pályára lépett játékosok közül hiányzik Bárány Donát és Szalai József is. 

A Nemezetek Ligájában, a B-liga 2. csoportjában négy forduló után 2. helyen álló magyar válogatott jövő szombaton Grúziában lép pályára, majd november 17-én, itthon, Észak-Írország ellen fejezi be a 2026–2027-es sorozat csoportkörét.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

 

Telki válogatott kerethirdetés magyar válogatott Marco Rossi
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