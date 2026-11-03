Urblík József, Pető Milán és Szendrei Ákos is bekerült Rossi keretébe, Szalai Attila visszatér

Telkiben aztán Marco Rossi azt is bejelentette, hogy újoncként a Vasas 30 éves támadó középpályása, az NB I-ben ebben az idényben öt gólt és hat gólpasszt jegyző Urblík József is ott van a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekre készülő keretben.

A felvidéki születésű játékos eddig azért nem játszhatott volna a magyar válogatottban, mert a 21. életévének betöltése után is szerepelt a szlovák korosztályos csapatban. A FIFA azonban Marco Rossi legutóbbi kerethirdetése óta szeptemberben kiadott egy szabálykiegészítést, melynek értelmében Urblík már lehet magyar válogatott, így be is került a keretbe. A végső zöld jelzés kedd reggel érkezett meg a nemzetközi szövetségtől.