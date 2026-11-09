Szoboszlai Dominik megérkezett a válogatott edzőtáborába

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Szoboszlai Dominik a szeptemberi-októberi válogatott mérkőzéseket követően combhajlító-problémával bajlódott, és kihagyta a Liverpool Manchester City elleni bajnokiját. Andoni Iraola edző fáradtságról és túlterhelésről beszélt; az MLSZ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a futballista nem sérülten tért vissza Angliába. A szövetség szerint a fáradtság jeleit a magyar szakmai stáb is érzékelte, Marco Rossi ezért lecserélte a Grúzia elleni találkozón. A visszatérés sem ment zökkenőmentesen: október 17-én, a Brentford ellen a magyar ász mindössze 32 percet bírt, s a liverpooli szakvezető később elmondta, hogy ugyanaz a sérülés jelentkezett ismét, amelyből még nem épült fel teljesen.

Vasárnap, a Crystal Palace ellen 3–1-re megnyert bajnokin a 69. percben lecserélte vezetőedzője, Andoni Iraola. A spanyol szakember a meccs után azt nyilatkozta, hogy a játékos megerőltette a térdét, emellett jelezte, kérdéses, hogy játszhat-e a magyar válogatott soron következő, Grúzia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésein. Szoboszlai ezt követően hétfő délelőtt orvosi vizsgálatokon vett részt – ennek eredményeiről még sem a Liverpool, sem az MLSZ nem adott tájékoztatást.

A válogatott csapatkapitánya mindenesetre hétfő este megérkezett Telkibe – erről Szoboszlai egy fotósorozatot tett közzé az Instagramon.

„Back in town” – vagyis: „újra a városban” – írta bejegyzésében.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

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