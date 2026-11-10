Sallai Roland: Azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik pályára lép

Sallai Roland sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a szeptemberi és októberi mérkőzéseket.

„Nagyon szurkoltam a csapatnak és természetesen követtem a mérkőzéseinket is. Tartottam a kapcsolatot a játékostársaimmal is, közben pedig reggeltől estig rehabilitációs munkát végeztem, hogy mihamarabb visszatérhessek” – fogalmazott a Galatasaray játékosa.

A nemzeti csapatban idén tíz éve, 2016. május 20-án bemutatkozó Sallai újságírói kérdésre arról is beszélt, hogyan tekint vissza az elmúlt évekre.

„Szoktam azon gondolkodni, hogy már én sem vagyok fiatal játékos, jövőre én is harminc éves leszek. Viszont próbálok mérkőzésről mérkőzésre összpontosítani és a legjobbamat nyújtani. A grúzok ellen még nem játszottam, de remélem, hogy a szombati találkozó egy olyan mérkőzés lesz, ami örökké megmarad bennem. Bízom benne, hogy jó eredményt érünk el és három ponttal térünk haza.”

Annak kapcsán, hogy klubjában rendre jobbhátvédet játszik, a válogatottban viszont szélső támadóként számít rá Marco Rossi, Sallai elmondta: úgy érzi, nem jelent gondot számára a váltás.

„Szerencsére olyan játékos vagyok, aki több poszton is jó teljesítményt tud nyújtani, úgyhogy ezen leszek most is.”

Az UEFA által kiszabott büntetés miatt a magyar válogatott szurkolói nem lehetnek ott Grúziában. Lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére Sallai elmondta: nagy érvágás a drukkerek hiánya.

„Mindig ott állnak mögöttünk, mint a tizenkettedik játékos, de profik vagyunk, így nem lehet kifogás sem a szurkolók hiánya, sem pedig a [három órás] időeltolódás. Meg kell oldanunk ezt a feladatot.”