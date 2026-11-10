Sallai Roland: Azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik pályára lép

Sallai Roland sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a szeptemberi és októberi mérkőzéseket.
„Nagyon szurkoltam a csapatnak és természetesen követtem a mérkőzéseinket is. Tartottam a kapcsolatot a játékostársaimmal is, közben pedig reggeltől estig rehabilitációs munkát végeztem, hogy mihamarabb visszatérhessek” – fogalmazott a Galatasaray játékosa.
A nemzeti csapatban idén tíz éve, 2016. május 20-án bemutatkozó Sallai újságírói kérdésre arról is beszélt, hogyan tekint vissza az elmúlt évekre.
„Szoktam azon gondolkodni, hogy már én sem vagyok fiatal játékos, jövőre én is harminc éves leszek. Viszont próbálok mérkőzésről mérkőzésre összpontosítani és a legjobbamat nyújtani. A grúzok ellen még nem játszottam, de remélem, hogy a szombati találkozó egy olyan mérkőzés lesz, ami örökké megmarad bennem. Bízom benne, hogy jó eredményt érünk el és három ponttal térünk haza.”
Annak kapcsán, hogy klubjában rendre jobbhátvédet játszik, a válogatottban viszont szélső támadóként számít rá Marco Rossi, Sallai elmondta: úgy érzi, nem jelent gondot számára a váltás.
„Szerencsére olyan játékos vagyok, aki több poszton is jó teljesítményt tud nyújtani, úgyhogy ezen leszek most is.”
Az UEFA által kiszabott büntetés miatt a magyar válogatott szurkolói nem lehetnek ott Grúziában. Lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére Sallai elmondta: nagy érvágás a drukkerek hiánya.
„Mindig ott állnak mögöttünk, mint a tizenkettedik játékos, de profik vagyunk, így nem lehet kifogás sem a szurkolók hiánya, sem pedig a [három órás] időeltolódás. Meg kell oldanunk ezt a feladatot.”
Az MLSZ kedd délelőtti közleménye szerint a térdrándulással küzdő Szoboszlai Dominik játékáról minden bizonnyal a Grúzia elleni meccset megelőző utolsó pillanatokban születik majd csak döntés. A Nemzeti Sport arról kérdezte Sallai Rolandot, készen áll-e a vezérszerepre, amennyiben a válogatott csapatkapitánya nem lesz bevethető.
„Természetesen készen állok. Viszont azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik pályára lép”
Az újonc Urblík József elsőként arról mesélt, hogy egykori angyalföldi csapattársa, Osváth Attila, illetve korábbi felcsúti játékostársai segítik a beilleszkedésben.
„Nagyon jófejek velem a srácok, örülök, hogy itt vagyok és várom a közös munkát.”
Annak kapcsán, hogy számít-e játéklehetőségre, így fogalmazott:
„Teszem a dolgomat az edzésen és bízom abban, hogy bemutatkozhatom és hogy jó teljesítményt nyújthatok. De ha nem kapok még lehetőséget, az sem baj. Persze, ha az ember már itt van, akkor szeretne pályára lépni. Kíváncsian várom, mi lesz.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia