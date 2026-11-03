Kerethirdetés előtt – kik indulnak harcba az A-ligáért?

November 14-én Grúzia vendégeként lép pályára a magyar válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájában, három nappal később Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában – az esztendő utolsó két meccsére Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdet keretet. A névsor összeállításánál elsősorban az a kérdés, a sérülések ezúttal mennyire írják át a szakvezető elképzeléseit.

Redzic Damir, Tóth Alex és Tóth Milán sem csatlakozhat a csapathoz, utóbbi kettőnek ráadásul súlyos a sérülése, hónapokra dőltek ki a sorból. Kedvezőbb hír, hogy az előző összetartásról hiányzó Varga Barnabás, Sallai Roland, Callum Styles és Bolla Bendegúz már visszatért klubcsapatában a pályára, azaz alighanem ott lesznek a Grúzia és Észak-Írország elleni keretben.

Szoboszlai Dominik terhelhetősége szintén fontos szempont lehet, a Liverpool középpályása az előző NL-dömping mind a négy mérkőzésén futballozott, és bár a szakmai stáb is érzékelte rajta a fáradtságot, sérülés nélkül tért vissza Angliába. A Grúzia elleni lecserélését is a nagy terhelés indokolta, és bár azóta ki kellett hagynia meccseket, a hétvégén az Arsenal elleni bajnoki rangadón – ha csereként is – visszatért. A november 17-i, Észak-Írország elleni hazai találkozó 20.45-kor kezdődik, már minden regisztrált szurkoló vásárolhat jegyet. A grúzok elleni idegenbeli mérkőzésen az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében nem lehetnek magyar szurkolók.

Ha a mieink megnyerik a hátralévő két találkozójukat, egyenesen ágon jutnak fel az A-ligába.